Đề xuất sàn thương mại điện tử và mạng xã hội phải xác thực danh tính người bán thực phẩm

Bộ Công an đề xuất bổ sung trách nhiệm của sàn thương mại điện tử và mạng xã hội trong việc xác thực người bán thực phẩm, gỡ bỏ các sản phẩm bị cảnh báo tại dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội cần có trách nhiệm hơn trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm. Ảnh minh họa, sử dụng AI

Gửi văn bản góp ý hoàn thiện dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) - dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 2 cuối năm nay - Bộ Công an đề xuất quy định trách nhiệm của sàn thương mại điện tử và mạng xã hội trong việc xác thực danh tính người bán thực phẩm; trách nhiệm gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo.

Bộ Công an cho rằng, các đối tượng phạm tội hiện nay có xu hướng chuyển hướng tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng qua các sản phẩm thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến, Facebook, TikTok. Trước tình hình đó, dự thảo luật cần bổ sung trách nhiệm của sàn thương mại điện tử và mạng xã hội trong việc xác thực danh tính người bán thực phẩm, trách nhiệm gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo và cung cấp dữ liệu giao dịch cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Theo phản ánh của Bộ Công an, qua 12 năm thi hành luật hiện hành, tội phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của giống nòi. Các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở về cơ chế hậu kiểm, sự chồng chéo trong quản lý giữa các bộ, ngành và sự thiếu đồng bộ các quy định về thương mại điện tử để thực hiện hành vi phạm tội.

“Do vậy, việc sửa đổi luật cần đặt ra mục tiêu không chỉ là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mà phải bịt kín các lỗ hổng pháp lý đang bị tội phạm lợi dụng, đặc biệt là trong khâu tự công bố sản phẩm và quản lý nguyên liệu đầu vào”, văn bản góp ý nêu rõ. Từ đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung tiêu chí xác định hành vi xâm phạm an toàn thực phẩm ở mức độ nguy hiểm để làm căn cứ xử lý hình sự. Đặc biệt, hành vi cố ý sử dụng chất cấm, chất độc hại phải bị xử lý ngay cả khi chưa gây ra hậu quả.

Nhiều chế tài mạnh mẽ hơn cũng được Bộ Công an đề xuất, như quyền cưỡng chế của cơ quan thực thi trong việc thanh tra, phong tỏa kho bãi, thu hồi sản phẩm trong 24 giờ khi phát hiện mối nguy, quyền thanh tra không báo trước.

Cùng đó, Bộ Công an đề nghị bổ sung cơ chế khen thưởng cho người dân phát hiện vi phạm; xử phạt hành chính theo doanh thu và có hình phạt phụ bổ sung.

ANH PHƯƠNG