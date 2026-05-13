Nông sản địa phương tìm đường lên sàn thương mại điện tử

Theo báo cáo của Metric.vn, nền tảng phân tích dữ liệu thương mại điện tử tại Việt Nam, thị trường sàn thương mại điện tử (TMĐT) quý 1 tại Việt Nam (gồm Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop) có doanh số 148.600 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, trong top thương hiệu có doanh số cao, nhiều sản phẩm OCOP chất lượng vẫn chưa chiếm được vị trí nổi bật.

Chiều 13-5, tại Hà Nội, chương trình “CSR Day 2026 - Khơi mở làn sóng tác động mới” do TikTok Việt Nam tổ chức.

Về hành trình đưa nông sản địa phương và sản phẩm OCOP lên sàn TMĐT, bà Đặng Thị Thơ, một nhà bán hàng tại tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Dù sản phẩm bản địa chất lượng cao nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với hàng ngoại nhập do hạn chế về nhận diện thương hiệu, bao bì mẫu mã và sự thiếu hụt trong công tác truyền thông, kỹ năng livestream bán hàng”.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) nhấn mạnh vai trò chiến lược của nền tảng TMĐT trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam, đặc biệt là thông qua các sáng kiến hỗ trợ tiêu thụ nông sản và sản phẩm địa phương tại những vùng sâu vùng xa.

TikTok Shop vinh danh các nhà bán hàng địa phương có dấu ấn tích cực. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh vai trò của các sáng kiến từ nền tảng số đối với việc hỗ trợ hàng Việt và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong khuôn khổ sự kiện, TikTok Việt Nam, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cùng đại diện Sở Công thương các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lai Châu công bố triển khai chương trình “Địa phương vươn mình” với mô hình là “Mỗi tỉnh một shop” và “Xã thương mại điện tử” nhằm tạo hệ sinh thái TMĐT vững mạnh.

HÀ NGUYỄN