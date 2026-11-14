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Phấn đấu xây dựng phường Tân Tạo không ma túy vào năm 2028

SGGPO

Ngày 14-11, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo (TPHCM) phối hợp Công an phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và chăm lo hộ cận nghèo, học sinh vượt khó học tốt.

Người dân đến dự hội nghị được hướng dẫn cài đặt ứng dụng SOS - An ninh trật tự - Công an TPHCM. Ảnh: MẪN NHI
Người dân đến dự hội nghị được hướng dẫn cài đặt ứng dụng SOS - An ninh trật tự - Công an TPHCM. Ảnh: MẪN NHI

Tại hội nghị, Trung tá Võ Văn Tuấn, Phó trưởng Công an phường Tân Tạo thông tin, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn phường đã phát hiện, bắt giữ 160 vụ liên quan đến ma túy với 228 người. Trong đó, có 105 người bị xử lý hình sự và 114 người được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện.

Trước tình hình tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp, Đảng ủy phường đã thành lập Ban Chỉ đạo 26 phường Tân Tạo, để huy động cả hệ thống chính trị chung tay xây dựng phường không ma túy vào năm 2028. Phường chọn 21/31 khu phố xây dựng khu phố không ma túy; tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy đến hơn 22.000 lượt người dân tại cộng đồng dân cư và hơn 8.800 học sinh.

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Trung tá Nguyễn Đào Minh Huy trao đổi với người dân về tác hại của ma túy. Ảnh: MẪN NHI

Trung tá Nguyễn Đào Minh Huy, Phòng Tham mưu Công an TPHCM, cũng chia sẻ với người dân cách nhận diện các loại ma túy cũng như tác hại của từng loại tác động đến hệ thần kinh.

Ma túy có thể được ngụy trang rất tinh vi dưới dạng gói nước trái cây, kẹo dẻo hoặc pha vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Vì vậy, Trung tá Nguyễn Đào Minh Huy đề nghị mỗi người dân hãy là một chiến sĩ, mỗi khu phố là một pháo đài phòng, chống ma túy.

Trung tá Võ Văn Tuấn, Phó trưởng Công an phường Tân Tạo trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: MẪN NHI

Trung tá Võ Văn Tuấn, Phó trưởng Công an phường Tân Tạo trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: MẪN NHI

Dịp này, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo phường Tân Tạo trao 40 suất học bổng, 3 sổ tiết kiệm, 2 xe máy và hỗ trợ chi phí học tập, khám chữa bệnh đến các em học sinh, các hộ diện cận nghèo với tổng kinh phí chăm lo là 217 triệu đồng.

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Phường Tân Tạo Công an phường Tân Tạo xây dựng xã phường không ma túy

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