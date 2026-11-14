Nhiều công trình ý nghĩa chăm lo người dân khó khăn tại phường Gia Định và Xóm Chiếu

Ngày 14-11, phường Gia Định (TPHCM) tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút gần 600 người dân tham gia.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân tặng cây xanh chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại chương trình, người dân được trải nghiệm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh lưu động, Bảo tàng trực tuyến giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các hoạt động "Bữa cơm đoàn kết", "Nghĩa tình - Buffet Gia Định", "Hạt gạo nghĩa tình", "Gia Định nghĩa tình - Kết nối yêu thương".

Các gian hàng trưng bày và trải nghiệm chuyển đổi số cũng mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân.

Người dân tham gia trò chơi dân gian tại chương trình kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam ở phường Gia Định. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Dịp này, các đơn vị đã trao ủng hộ Quỹ Vì người nghèo gần 520 triệu đồng. Công an phường Gia Định trao tặng và đồng hành thực hiện công trình "Gia Định: Điện sáng nghĩa tình – An toàn – Lan tỏa" với tổng kinh phí 30 triệu đồng, nhằm hỗ trợ cải tạo hệ thống điện cho các hộ cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phường Gia Định biểu dương 46 gương "Người tốt - việc tốt"; trao giải cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tại hội thi thời trang "Gia Định - Sắc màu đoàn kết, hội tụ văn hóa các dân tộc"; tặng quà và thẻ bảo hiểm y tế chăm lo các hộ gia đình khó khăn; đồng thời tặng 1.000 chậu hoa và 500 bó rau xanh trồng thủy canh đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

* Cùng ngày, Ban Công tác Mặt trận liên khu phố 1, 2, 3, phường Xóm Chiếu (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy phường Xóm Chiếu Nguyễn Quốc Thái tặng cây chúc mừng ngày hội. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại ngày hội, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 1 Nguyễn Thị Hằng cho biết, năm 2026, Ban Công tác Mặt trận và người dân các khu phố 1, 2, 3 đã triển khai nhiều công trình và hoạt động ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ đời sống người dân, như: trao quà, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, góp phần hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Phát biểu chúc mừng tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xóm Chiếu Đỗ Chí Chinh biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của Ban Công tác Mặt trận các khu phố 1, 2, 3 cùng người dân trên địa bàn.

Xin chữ thư pháp tại ngày hội liên khu phố 1, 2, 3 phường Xóm Chiếu. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xóm Chiếu đề nghị Ban Công tác Mặt trận khu phố 1, 2, 3 phát huy vai trò nòng cốt, vận động các nguồn lực, phối hợp triển khai những hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho người có công, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt quan tâm hỗ trợ sinh kế và việc làm, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng các phần quà đến những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở các khu phố 1, 2, 3. Trao quà người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội liên khu phố 1, 2, 3 phường Xóm Chiếu. Ảnh: THÁI PHƯƠNG Phường Xóm Chiếu cũng biểu dương các hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2026; trao quà, học bổng đến người có hoàn cảnh khó khăn.

THÁI PHƯƠNG