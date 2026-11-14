Du khách thích thú trải nghiệm tour "Đám giỗ miệt vườn” tại miền di sản Phú An

Mô hình du lịch trải nghiệm với chủ đề “Phú An - Về miền di sản, đậm tình quê hương” mở ra hướng phát triển mới nhằm khai thác tiềm năng, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc trưng của địa phương.

Ngày 14-11, UBND phường Phú An (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ du lịch sinh thái cộng đồng, tham quan các điểm du lịch trải nghiệm, khám phá nét đẹp văn hóa và đời sống truyền thống của người dân Nam bộ trên địa bàn phường.

Bí thư Đảng ủy phường Phú An Nguyễn Kim Loan chúc mừng các thành viên câu lạc bộ

Tại Đình Tân An, phường Phú An đã công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Du lịch sinh thái phường Phú An và ra mắt Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ. Mô hình được kỳ vọng sẽ kết nối các cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, góp phần xây dựng, quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Ngay sau lễ ra mắt, lãnh đạo phường Phú An cùng người dân đã tham quan, trải nghiệm mô hình du lịch “Đám giỗ miệt vườn”. Trong không gian đậm chất miệt vườn Nam bộ, du khách được khám phá cảnh quan sinh thái, thưởng thức những món ăn dân dã, tham gia các trò chơi dân gian và trải nghiệm hoạt động làm gốm cùng nhiều hoạt động văn hóa truyền thống khác.

Bí thư Đảng ủy phường Phú An Nguyễn Kim Loan giới thiệu những cảnh quan nổi tiếng trên địa bàn, qua đó kết nối doanh nghiệp cùng địa phương đưa mô hình này lan tỏa đến đông đảo du khách.

Du khách tham quan tour du lịch trải nghiệm “Đám giỗ miệt vườn”

Ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Phú An cho biết, địa phương sở hữu nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc trưng, gắn liền với đời sống sinh hoạt và nét đẹp truyền thống của người dân Nam bộ. Đây là tiềm năng, lợi thế quan trọng để địa phương từng bước hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Trong định hướng phát triển, địa phương chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với những giá trị văn hóa, lịch sử và đặc trưng bản địa, từng bước hình thành, kết nối các tour tuyến tham quan tại những điểm đến tiêu biểu như: Làng tre Phú An, Vườn của Ngoại, điểm di tích Xe tăng cháy, Đình Tân An...

Trải nghiệm nghề làm gốm

THẢO NGUYỄN