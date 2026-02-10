Bộ đội Biên phòng TPHCM: Bắt giữ đối tượng sản xuất, mua bán tiền giả

Sáng 10-2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp cùng các lực lượng chức năng triệt phá thành công Chuyên án HCM 226, bắt giữ đối tượng tàng trữ và tự sản xuất tiền giả.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14 giờ 30 ngày 8-2, tại khu vực phường Tân Phước, TPHCM, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ (BĐBP TPHCM) chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP), Đồn Biên phòng Long Sơn, Phòng An ninh điều tra PA09 và Công an phường Tân Phước (Công an TPHCM) bắt quả tang P.N.B.P. (sinh năm 2010, trú tại phường Phú Mỹ) đang tàng trữ tiền Việt Nam giả.

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm: 21.800.000 đồng tiền giả (gồm 26 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 44 tờ mệnh giá 200.000 đồng), 1 điện thoại iPhone 11 màu đỏ.

Tại cơ quan điều tra, P.N.B.P. khai nhận toàn bộ số tiền trên do bản thân tự sản xuất để mang đi bán kiếm lời. Đối tượng thừa nhận đã làm tổng cộng 33.000.000 đồng tiền giả, trong đó đã tiêu thụ trót lọt 11.200.000 đồng cho 4 người khác theo tỷ lệ 4 giả đổi 1 thật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của P., lực lượng chức năng thu giữ các tang vật, gồm: 1 máy in màu hiệu Canon kèm hộp mực, 1 máy ép nhiệt, 1 cuộn màng bóng PE, 3 tờ giấy A4, 1 dao rọc giấy, 8 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 1 bản mẫu in hình mệnh giá 500.000 đồng, 1 thước kẻ nhôm… và một số tang vật khác có liên quan.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG