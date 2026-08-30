Chiến sĩ bộ đội biên phòng TPHCM trao quà cho người dân xã đảo

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9, ngày 30-8, Đồn Biên phòng Long Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức chương trình trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Sơn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Long Sơn trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 2, xã Long Sơn (TPHCM)

Đồn Biên phòng Long Sơn đã trao 30 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo, một thùng mì tôm và 100.000 đồng tiền mặt đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Long Sơn trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 2, xã Long Sơn (TPHCM)

Hoạt động nhằm chia sẻ, động viên người dân, góp phần giúp các gia đình đón Tết Độc lập đầm ấm, nghĩa tình; đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân và xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

KHÁNH CHI