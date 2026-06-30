Nâng cao bản lĩnh chính trị cho lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng; đồng thời nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới.

Ngày 30-6, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19-5-2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho quân nhân trước các cuộc xung đột quân sự trên thế giới thời gian qua.

Quang cảnh hội nghị

Dự và quán triệt tại hội nghị có Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM.

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng thông tin, quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 06-NQ/TW; trong đó làm rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng phát biểu tại chương trình hội nghị

Các đại biểu cũng được thông tin, phân tích về tình hình thế giới, khu vực; nguyên nhân, diễn biến và tác động của một số cuộc xung đột quân sự thời gian gần đây. Qua đó, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề quốc tế, quốc phòng, an ninh để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên trong đơn vị được bổ sung kiến thức, nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin, giữ vững lập trường tư tưởng, tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị tác động bởi thông tin xấu độc trên không gian mạng.

MẠNH THẮNG