Ngày 17-11, UBND phường Dĩ An (TPHCM) cho biết, địa phương vừa phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 dự án nâng cấp, mở rộng đường An Bình, kết nối cầu vượt Sóng Thần.

Theo phương án, đơn giá đất cụ thể được xác định theo tuyến đường, vị trí và mục đích sử dụng đất có mức cao nhất hơn 71,5 triệu đồng/m².

Dự án đường nâng cấp đường An Bình, kết nối cầu vượt Sóng Thần sắp được triển khai. Ảnh: UBND phường Dĩ An

Đợt này có 39 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất hơn 245 tỷ đồng và các công trình phụ, vật kiến trúc hơn 3 tỷ đồng.

Các đơn vị liên quan sẽ phối hợp với UBND phường Dĩ An gửi quyết định và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai theo quy định.

Theo UBND phường Dĩ An, khi hoàn thành, công trình sẽ tăng khả năng lưu thông trên đường An Bình, kết nối với cầu vượt Sóng Thần và góp phần giảm áp lực giao thông trong khu vực.

XUÂN TRUNG