Phường Bình Phú thu ngân sách vượt dự toán năm

9 tháng đầu năm 2026, phường Bình Phú (TPHCM) thu ngân sách nhà nước ước khoảng 585 tỉ đồng, đạt hơn 106% dự toán năm, vượt hơn 6% chỉ tiêu được giao.

﻿Đồng chí Nguyễn Văn Thọ chủ trì buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Ngày 15-10, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy phường Bình Phú về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong 9 tháng đầu năm 2026.

﻿Bí thư Đảng ủy phường Bình Phú Phạm Hồng Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Đảng ủy phường Bình Phú cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026 hoạt động thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước khoảng 585 tỷ đồng, đạt hơn 106% dự toán năm. Phường cũng kiện toàn cấp ủy sau khi sắp xếp từ 29 khu phố thành 16 khu phố; kết nạp 57 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Tuy nhiên, việc xử lý tồn đọng về quy hoạch, đất đai, dự án kéo dài trên địa bàn còn khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải quyết nhu cầu của người dân, trong đó có nguyên nhân do liên quan đến nhiều cơ quan, cần sự chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố và các cơ quan chức năng cấp trên

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao những kết quả đạt được của phường trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí yêu cầu Đảng ủy phường rà soát tổng thể kế hoạch năm và các việc phát sinh; đặc biệt nhận diện rõ những chỉ tiêu chưa đạt để ban hành danh mục công việc tập trung xử lý trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phường cần chú trọng khám sức khỏe toàn dân, phân loại rõ từng nhóm đối tượng để thực hiện hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM đề nghị phường Bình Phú sớm chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết, an sinh xã hội cuối năm 2026 và chương trình công tác năm 2027. Riêng các vướng mắc thuộc thẩm quyền thành phố, đồng chí giao trực tiếp cho các sở, ngành chủ trì và đề nghị sớm xử lý, không để kéo dài.

LÊ THOA