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Phường Bình Tây tổ chức xúc tiến thương mại, đối thoại với doanh nghiệp

SGGPO

Tối 10-10, UBND phường Bình Tây (TPHCM) tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo phường với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

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Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tại chương trình. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Tây, cho biết, hội nghị là dịp để lãnh đạo phường Bình Tây lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, qua đó trao đổi, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ, công khai và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; duy trì đối thoại, kịp thời tiếp nhận và xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thực hiện chính sách thuế, hóa đơn điện tử, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và kết nối giao thương...

Dịp này, phường Bình Tây ra mắt Câu lạc bộ Thương nhân phường, nhằm góp phần tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến thương mại và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

ĐÌNH DƯ

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