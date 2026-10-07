“Phường số” từ những khu phố thông minh

Các địa phương trên địa bàn TPHCM đang nỗ lực xây dựng khu phố số, khu phố thông minh với những bộ tiêu chí cụ thể, nhằm đưa chuyển đổi số vào từng hộ dân, mang lại tiện ích thiết thực cho cộng đồng.

Đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng khu phố 19, phường Cát Lái vừa đến từng nhà hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số; trong đó, những người được ưu tiên hỗ trợ là người lớn tuổi, người đi lại khó khăn và người buôn bán bận rộn.

Chẳng hạn, ông Nguyễn Đình Trúc (người lớn tuổi) chưa cài được ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại và được cán bộ khu phố đến tận nhà hướng dẫn.

Tương tự, ông Đặng Văn Lương (ngụ đường 39) gặp khó khi khai thuế đất phi nông nghiệp trên ứng dụng. Sau khi được cán bộ khu phố hướng dẫn, ông hoàn thành hồ sơ và nắm được quy trình kê khai.

Người dân khu phố 26, phường Tân Hưng sử dụng ứng dụng "Khu phố số" để theo dõi thông báo

﻿của phường. Ảnh: LÊ THOA

Trưởng khu phố 19 Nguyễn Văn Quân cho biết, trước đây, khi gặp vướng mắc trong sử dụng các ứng dụng số, người dân phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để được hỗ trợ. Nay người dân có thể đến trụ sở khu phố; với những trường hợp khó khăn trong đi lại hoặc có vướng bận về thời gian, cán bộ khu phố đến tận nhà hỗ trợ.

Theo UBND phường Cát Lái, toàn phường đã ra mắt 24 “Khu phố thông minh”, tập trung vào chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số và an ninh thông minh. Các khu phố đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, VNeID, VssID và các ứng dụng số thiết yếu.

Thời gian tới, phường Cát Lái tiếp tục rà soát, làm sạch dữ liệu đa lĩnh vực, nhân rộng phong trào “Bình dân học vụ số” và lắp đặt thêm hệ thống camera an ninh, từng bước xây dựng hạ tầng kết nối dữ liệu đồng bộ trên toàn phường.

Phường Bình Tân cũng vừa biểu dương 4 khu phố đạt nhiều kết quả tích cực sau gần 8 tháng thực hiện mô hình “Khu phố số”. Bộ tiêu chí “Khu phố số” phường Bình Tân gồm 42 tiêu chí với 6 nhóm, gồm nhận thức và thể chế số; hạ tầng và nhân lực số; an toàn thông tin mạng; chính quyền số - dịch vụ công; kinh tế số và xã hội số.

Trưởng khu phố 28, phường Bình Tân Phan Anh Quân cho hay, kết quả rõ nét nhất từ việc áp dụng mô hình trên là người dân đã biết cách nộp hồ sơ trực tuyến, giữ tinh thần cầu thị học hỏi. Nhiều người có thể tự thao tác tại nhà, gặp vướng mắc ở đâu thì đều chủ động gọi điện để được cán bộ khu phố hướng dẫn tiếp.

Theo UBND phường Bình Tân, kết quả đánh giá được phân thành các mức: tiêu biểu, nâng cao, cơ bản. Những khu phố chưa đạt mức cao sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng điểm trong năm sau.

Xây dựng hệ sinh thái số toàn diện

Tại phường Tân Hưng, việc xây dựng khu phố số được triển khai theo hướng tạo thêm kênh tương tác giữa chính quyền và người dân.

Tháng 6-2026, UBND TPHCM đã triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã tại phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu và Đặc khu Côn Đảo. Mô hình hướng tới mục tiêu tối ưu hóa công tác chỉ đạo, điều hành địa phương thông qua việc ứng dụng các nền tảng công nghệ số, như Bản sao số (Digital Twin) và Trung tâm Điều hành thông minh (IOC).

Bà Trịnh Thị Lan (ngụ khu phố 26) nói rằng từ đầu năm 2026, bà sử dụng ứng dụng “Khu phố số” để theo dõi thông báo của UBND phường, gửi phản ánh, kiến nghị, tra cứu bản đồ khu phố và thông tin liên hệ của lãnh đạo địa phương. Ứng dụng còn có trợ lý ảo để giải đáp thông tin của người dân 24/7.

Theo Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố 26 phường Tân Hưng Nguyễn Thị Quý, 100% hộ dân tại khu phố đã dán mã QR “một chạm” - kết nối chính quyền và người dân. Để có kết quả này, lực lượng ở khu phố đã đến từng nhà hướng dẫn, giúp người dân hiểu và sử dụng được những tiện ích của ứng dụng.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Nguyễn Minh Thiện thông tin, trong giai đoạn thí điểm, 5 khu phố trên địa bàn phường đã hoàn thành 9/9 tiêu chí và ra mắt mô hình “Khu phố số” vào giữa tháng 5-2026. Đến nay, phường từng bước hình thành hệ sinh thái số gồm bản đồ số WebGIS, mã QR “một chạm” tra cứu thông tin khu phố, nhân sự, cảnh sát khu vực; thủ tục hành chính; trợ lý ảo hỏi - đáp; kênh tiếp nhận phản ánh kèm hình ảnh và hồ sơ điện tử. Dữ liệu được tổng hợp lên bảng điều hành, giúp lãnh đạo phường xử lý công việc kịp thời.

Qua mã QR, người dân có thể tra cứu thông tin, tìm hiểu thủ tục hành chính, gửi phản ánh và theo dõi kết quả xử lý của chính quyền mà không phải đi lại nhiều lần.

Phường Tân Hưng định hướng nâng cấp khu phố số theo hướng đồng bộ trên toàn bộ 35 khu phố, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo, qua đó xây dựng “Phường số Tân Hưng” kết nối với các nền tảng dùng chung của thành phố.

LÊ THOA - THU HƯỜNG