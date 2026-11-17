Chiều 17-11, Tổ đại biểu số 1 HĐND TPHCM phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2026 HĐND TPHCM Khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu, cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: DUY TRẦN

Tham dự hội nghị có các đại biểu: Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một; Nguyễn Khoa Diệu An, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, cùng hơn 200 cử tri địa phương.

Đại biểu Nguyễn Khoa Diệu An thông tin chương trình kỳ họp cuối năm 2026 đến các cử tri. Ảnh: DUY TRẦN

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu số 1, đại biểu Nguyễn Khoa Diệu An đã thông tin đến cử tri kết quả hoạt động năm 2026 và dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cử tri kiến nghị nhiều vấn đề an sinh, công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn phường Thủ Dầu Một. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội nghị, bên cạnh việc bày tỏ sự quan tâm đối với các chủ trương phát triển đô thị của thành phố, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Trong đó, có nhiều kiến nghị liên quan đến việc phát triển hạ tầng đô thị, các công trình trọng điểm trên địa bàn, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong việc tách thửa để xây dựng nhà ở, cũng như tăng cường kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt…

Đại biểu Nguyễn Thu Cúc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: DUY TRẦN

Đại diện lãnh đạo địa phương đã trả lời, giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu, đại biểu Nguyễn Thu Cúc đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND TPHCM.

DUY TRẦN