Sức sống cơ sở

Phường Tam Thắng thành lập thêm 2 phòng chức năng

SGGPO

Nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, ngày 6-10, HĐND phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức Kỳ họp thứ năm, biểu quyết thông qua Tờ trình thành lập Phòng Hạ tầng và Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc UBND phường.

Bà Trần Thụy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Thắng phát biểu khai mạc kỳ họp
Bà Trần Thụy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Thắng phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết về thành lập Phòng Hạ tầng và Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc UBND phường.

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Các đại biểu HĐND phường Tam Thắng tham dự kỳ họp thứ năm

Theo đó, Phòng Hạ tầng có chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch đô thị, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; nhà đất, xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường, biển, nông-lâm-ngư nghiệp...

Phòng Tài chính - Kế hoạch có chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách nhà nước; kế hoạch và đầu tư, thống kê, công nghiệp, kinh tế- thương mại.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Thụy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Thắng khẳng định, 2 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở để phường tiếp tục kiện toàn bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý chặt chẽ các quy hoạch đô thị và quản lý đất đai, nguồn vốn ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

KHÁNH CHI

Từ khóa

Phòng Tài chính Tam Thắng HĐNĐ Tờ trình Quy hoạch đô thị Thẩm tra Quản lý xây dựng Kỳ họp Vật liệu xây dựng

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