Phường Thới An đẩy nhanh dự án hơn 2.100 tỷ đồng vốn bồi thường

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 4

Báo cáo của Đảng ủy phường cho biết, đến cuối tháng 6-2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 69% dự toán được giao. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì ổn định với 4.846 doanh nghiệp, 5.074 hộ kinh doanh và 3 hợp tác xã đang hoạt động. Phường đã cấp mới 583 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Phường Thới An khởi công dự án nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Đá Hàn

Phường tập trung đôn đốc các công trình nâng cấp, mở rộng đường, nạo vét, kiên cố hóa kênh rạch, bờ bao, góp phần cải thiện giao thông, thoát nước và môi trường sống. 100% hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch. Công tác chăm lo an sinh được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới An giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Trong 6 tháng, phường tiếp nhận trên 7.600 hồ sơ nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó hồ sơ trực tuyến đạt 97,72%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99%, hầu hết trước hạn; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%. Phường cũng vận hành 3 ki-ốt thông minh tích hợp AI, ra mắt Chatbot AI và mini app “Thới An số”, góp phần hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn.

Từ nay đến cuối năm 2026, phường Thới An xác định nhiều nhiệm vụ. Trong đó, phối hợp triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường liên phường Thới An - Thạnh Xuân với tổng vốn bồi thường hơn 2.100 tỷ đồng. Phường đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25; nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Đá Hàn và các dự án đầu tư công trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, xử lý các công trình vi phạm tồn đọng, góp phần lập lại trật tự đô thị, bảo đảm môi trường sống an toàn, ổn định cho người dân.

NGÔ BÌNH