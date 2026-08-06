Phường Thới An vận hành khu vực nộp hồ sơ trực tuyến 24/7

Sáng 6-8, UBND phường Thới An đưa vào hoạt động khu vực nộp hồ sơ trực tuyến 24/7, phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính bất cứ lúc nào mà không cần phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Khu vực nộp hồ sơ trực tuyến 24/7 được đặt trong khuôn viên UBND phường Thới An. Tại đây có ki-ốt phục vụ các dịch vụ công trực tuyến; máy tra cứu thông tin và kết quả giải quyết hồ sơ; hệ thống máy quét (scan) để số hóa hồ sơ; bảng hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến, kết nối Internet và một số tiện ích hỗ trợ khác

Thực hiện: NGÔ BÌNH

Việc phục vụ ngoài giờ hành chính sẽ tạo thuận lợi cho người dân chủ động thực hiện thủ tục hành chính vào thời gian phù hợp mà không ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt. Nhờ vậy, người dân có thể nộp hồ sơ bất cứ lúc nào mà không cần phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường vào giờ hành chính.

Lãnh đạo phường Thới An cùng người dân trải nghiệm dịch vụ tại khu vực nộp hồ sơ trực tuyến 24/7

Chủ tịch UBND phường Thới An Nguyễn Đức Hiệp cho biết, bước đầu địa phương bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn người dân thao tác nộp hồ sơ. Khi quen dần, không có cán bộ trực, người dân vẫn có thể sử dụng các thiết bị và tự thực hiện các thủ tục trực tuyến một cách thuận tiện, hiệu quả.

Người dân quét mã QR thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

Thông qua việc bố trí khu vực nộp hồ sơ trực tuyến 24/7 sẽ giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số, góp phần xây dựng xã hội số, công dân số và chính quyền số.

NGÔ BÌNH