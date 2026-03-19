Đồng loạt khởi công xây dựng 121 trường nội trú khu vực biên giới

Tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân).

Video: Quang cảnh lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Xuân

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 216 tỷ đồng, được xây dựng trên khuôn viên đất gần 5ha với quy mô 37 phòng học cùng các khu chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 1.300 học sinh.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho 20 học sinh khó khăn và tập thể nhà trường.

Trong đợt này, Hà Tĩnh có 5 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng, tại các xã: Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân, Hương Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho học sinh và giáo viên Trường Tiểu học - THCS xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

* Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Thông Thụ (xã Thông Thụ), tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng, có diện tích 5ha với quy mô 30 lớp, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh.

Tại điểm cầu, Phó Thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Thông Thụ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Thông Thụ

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An có 10 điểm cầu tổ chức lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn các xã biên giới như: Mỹ Lý, Sơn Lâm, Nậm Cắn, Mường Típ, Tam Quang, Na Loi, Tiền Phong, Mường Xén, Châu Khê, Kim Bảng.

Lễ khởi công, động thổ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã A Lưới 1

Tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Ea Bung tại xã Ea Bung.

Clip: Lễ khởi công dự án Trường Nội trú liên cấp TH-THCS Ea Bung

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Ea Bung có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương. Dự án được xây dựng trên diện tích 6ha tại thôn 1, xã Ea Bung. Sau khi hoàn thành, ngôi trường sẽ là nơi học tập và sinh hoạt của hơn 1.290 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới. Ngoài ra, trường còn bố trí khu nội trú cho khoảng 250 học sinh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Ea Bung

Bà Bùi Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Ea Bung phấn khởi cho biết, trường có hơn 50% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh trong diện hộ nghèo chiếm tỉ lệ cao, do đó công tác giáo dục gặp nhiều khó khăn. Cho nên, khi dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Ea Bung khởi công, bà con và học sinh trên địa bàn rất phấn khởi. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần tạo điều kiện học tập ổn định cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trần Quốc Dũng tặng 20 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi và 10 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ea Bung.

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk đã khởi công 4 Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS tại các xã Ia R’vê, Ia Lốp, Buôn Đôn và Ea Rốk, với tổng vốn đầu tư hơn 540 tỷ đồng.

* Tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn TP Huế diễn ra lễ khởi công, động thổ 3 trường phổ thông nội trú liên cấp. Trong đó, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS tại xã A Lưới 1 có tổng diện tích sàn khoảng 17.713m2, tổng mức đầu tư 245,750 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 1.435 học sinh TH và THCS.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS tại xã A Lưới 2 có tổng mức đầu tư khoảng 209,182 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 1.220 học sinh.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS - THPT tại xã A Lưới 5 với tổng mức đầu tư khoảng 226,714 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 786 học sinh và 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Lễ khởi công, động thổ Trường Phổ thông nội trú TH-THCS xã A Lưới 2 và xã A Lưới 5

Cùng ngày, tỉnh Quảng Trị khởi công xây mới và nâng cấp 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã: Kim Ngân, Tuyên Lâm, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi và Lìa. Các dự án này có tổng quy mô 291 lớp học, phục vụ cho gần 10.000 học sinh, tổng mức đầu tư trên 2.300 tỉ đồng.

* Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Bờ Y, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal và Ia Tơi.

Clip Lễ khởi công 5 trường nội trú tại Quảng Ngãi

Các công trình có tổng diện tích hơn 25ha, gồm khoảng 178 lớp học, phục vụ khoảng 5.600 học sinh, với tổng mức đầu tư trên 1.116 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-8-2027. Các hạng mục chính gồm khối phòng học, hành chính phụ trợ, đa năng, nhà ăn và khu ký túc xá cho học sinh, giáo viên…

Các em học sinh tham gia lễ khởi công tại xã Bờ Y

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc khởi công xây dựng các trường nội trú là chủ trương mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phát triển giáo dục vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi ngôi trường là biểu tượng của niềm tin, góp phần khơi nguồn tri thức và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc. Để các công trình triển khai hiệu quả, đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình đầu tư, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, môi trường, chất lượng và tiến độ.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng tranh Bác Hồ với học sinh cho ngôi trường ở xã Bờ Y

Trước đó, tháng 11-2025, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi công 4 trường tại các xã Mô Rai, Dục Nông, Sa Loong và Rờ Kơi, tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng. Hiện các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ. Qua 2 đợt, toàn tỉnh có 9 trường nội trú biên giới được đầu tư xây dựng tại 9 xã.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú

Các em học sinh tìm hiểu thông tin về ngôi trường tương lai

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho học sinh

* UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS xã Đắk Wil. Dự án có tổng diện tích gần 5ha, quy mô đầu tư 30 lớp học, vốn đầu tư hơn 225 tỷ đồng.

Người dân phấn khởi tham dự lễ khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS xã Đắk Wil

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là công trình mơ ước của hàng ngàn hộ dân vùng biên với nhiều thế hệ đã gắn bó với mảnh đất biên cương xa xôi và là cơ hội cho học sinh vùng biên giới được học tập, ăn ở, sinh hoạt trong ngôi trường khang trang, hiện đại. Việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp không chỉ hoàn thiện hạ tầng giáo dục, mà còn tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, những đối tượng còn gặp nhiều thiệt thòi.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khởi công

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan lên kịch bản cụ thể, chi tiết về dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, trong đó phải lường trước các khó khăn để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Sáng cùng ngày, các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Tuy Đức (xã Tuy Đức) và Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Thuận Hạnh (xã Thuận Hạnh) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng đồng loạt khởi công. Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành thi công trước tháng 8-2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS xã Đắk Wil

Tỉnh Lâm Đồng có 5 xã biên giới đất liền với 47 cơ sở giáo dục và gần 16.000 học sinh. Dân cư tại các xã biên giới có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao (bình quân chiếm trên 40% dân số).

HỮU PHÚC - MAI CƯỜNG - ĐOÀN KIÊN - DƯƠNG QUANG - VĂN THẮNG