SATRA: 15 năm đồng hành cùng biển đảo quê hương

Ngày 7-8, tại Căn cứ Long Sơn (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) tổ chức chương trình “Tuyên truyền biển đảo và hậu phương nghĩa tình” năm 2026, đánh dấu 15 năm triển khai chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương” (2011-2026).

Ký kết phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Trung tâm Điều hành Satrafoods và Đoàn Thanh niên Tiểu đoàn DK1

Tham dự chương trình có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, lãnh đạo SATRA cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành. Các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm chiến sĩ trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy SATRA, cho biết với vai trò là doanh nghiệp nhà nước của TPHCM, SATRA luôn gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia. Suốt 15 năm qua, chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương” không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn là sự tri ân, động viên tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

SATRA trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, con ngư dân được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu và con cán bộ, sĩ quan vượt khó học giỏi

Trong khuôn khổ chương trình, Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, đã thông tin về tình hình biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển trong 6 tháng đầu năm 2026, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, người lao động SATRA đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dịp này, SATRA trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, con ngư dân được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu và con cán bộ, sĩ quan vượt khó học giỏi. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Trung tâm Điều hành Satrafoods và Đoàn Thanh niên Tiểu đoàn DK1 ký kết chương trình kết nghĩa, hướng tới tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu và đồng hành cùng lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Sau 15 năm triển khai, chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương” đã trở thành hoạt động an sinh xã hội tiêu biểu của SATRA, góp phần lan tỏa tinh thần hướng về biển đảo, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân và xây dựng thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

THÀNH HUY