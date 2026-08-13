Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) đang lựa chọn đầu tư công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D) và nâng chuẩn sản xuất để tạo nền tảng mở rộng đơn hàng, gia tăng thị phần xuất khẩu trong những năm tới.

COFIDEC đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm mới để mở rộng thị trường. Ảnh: SATRA

6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành hơn 52% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9 tỷ đồng. Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục là 2 thị trường xuất khẩu chủ lực, cũng là những thị trường đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

Để nâng sức cạnh tranh, Cofidec đang đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, cải tiến công nghệ chế biến, chuẩn bị dự án nhà máy mới và tăng cường nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phù hợp với từng thị trường. Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục duy trì các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 22000, HACCP, BRC, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất và kiểm soát tiêu hao năng lượng nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch HĐTV SATRA, Cofidec cần tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG quốc tế. Đây không chỉ là điều kiện để duy trì các thị trường truyền thống mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

KHÁNH CHI