Hiện đại hóa chợ Bình Điền để nâng chuẩn an toàn thực phẩm

Đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ và nâng chuẩn an toàn thực phẩm đang trở thành hướng đi mới của chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị hàng hóa. Đây cũng là nền tảng để chợ mở rộng vai trò từ nơi trung chuyển hàng hóa sang trung tâm cung ứng thực phẩm chất lượng cho các kênh phân phối hiện đại.

Khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền về đêm (ẢNH: SATRA)

Một trong những điểm nhấn là việc đưa hệ thống oxy trung tâm vào phục vụ ngành hàng thủy hải sản. Thay vì mỗi thương nhân sử dụng thiết bị riêng, hệ thống tập trung giúp duy trì chất lượng thủy sản, cải thiện điều kiện vệ sinh, giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm diện tích kinh doanh. Chợ cũng đã triển khai phần mềm quản lý, thu phí tự động VETC, thanh toán không dùng tiền mặt và hệ thống camera giám sát,góp phần tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, đơn vị tiếp tục mở rộng cung ứng cho các khách hàng Horeca, trường học, bệnh viện và bếp ăn tập thể; đồng thời phát triển hoạt động sơ chế, chế biến để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn thực phẩm.

6 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền tăng 4,2% so với cùng kỳ. Kết quả cho thấy khi hạ tầng, công nghệ và dịch vụ được nâng cấp đồng bộ, chợ đầu mối không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn tạo thêm giá trị và hiệu quả kinh doanh trên cùng một quy mô hoạt động.

PHÚC AN