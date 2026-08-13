Giảm 28,7% tồn kho, SATRA tăng vòng quay hàng hóa

Thay đổi cách tổ chức logistics đang mang lại hiệu quả rõ nét cho SATRA. Sau khi mở rộng hợp tác logistics giai đoạn 2 với Viettel Post và đưa các nền tảng quản lý số vào vận hành, lượng hàng tồn kho của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm giảm 28,7% so với năm 2025.

Thay đổi cách tổ chức logistics đang mang lại hiệu quả rõ nét cho SATRA.

Theo đại diện SATRA, trọng tâm của giai đoạn này không chỉ nâng năng lực vận chuyển mà là quản trị toàn bộ dòng hàng. Việc ứng dụng hệ thống quản lý kho (WMS) và quản lý vận tải (TMS) giúp kết nối dữ liệu giữa nhà cung cấp, trung tâm phân phối và hệ thống điểm bán theo thời gian thực. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình lưu chuyển hàng hóa, điều phối linh hoạt giữa các kho và rút ngắn thời gian cung ứng. Đối với doanh nghiệp bán lẻ, giảm tồn kho không chỉ giúp tiết kiệm diện tích lưu trữ mà còn tăng vòng quay vốn và hạn chế rủi ro, đặc biệt với nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh.

SATRA xác định logistics tiếp tục là một trong những nền tảng của quá trình tái cấu trúc hệ thống bán lẻ. Khi dữ liệu kho vận được kết nối với dữ liệu bán hàng và nhu cầu thị trường, doanh nghiệp có thể chủ động dự báo sức mua, tối ưu nguồn hàng và giảm chi phí vận hành. Khi đó, logistics trở thành một năng lực quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và sức cạnh tranh của toàn hệ thống.

NGUYÊN PHÚC