Vissan đẩy nhanh chuẩn hàng hóa, mở rộng xuất khẩu

Hơn 200 tấn sản phẩm là khối lượng Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) đặt mục tiêu xuất khẩu từ nay đến cuối năm để hoàn thành kế hoạch 300 tấn năm 2026.

Các sản phẩm VISSAN tham gia chương trình "tick xanh trách nhiệm". ẢNh: SATRA

Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp không chỉ tìm thêm khách hàng mà còn đẩy nhanh chuẩn hóa sản phẩm, bổ sung chứng nhận và mở rộng các kênh tiếp cận thị trường.

6 tháng đầu năm, Vissan đã xuất khẩu 99 tấn sản phẩm, đạt kim ngạch 557.450USD; duy trì 27 đối tác, phát triển thêm 3 khách hàng mới và tiếp cận khoảng 30 đầu mối tiềm năng. Dư địa còn lại khá lớn đồng nghĩa áp lực tăng tốc xuất khẩu trong những tháng cuối năm của đơn vị cũng cao hơn.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Vissan, doanh nghiệp đang hoàn thiện các chứng nhận SMETA, Halal, Kosher, FSSC 22000 và FSMA và chuẩn hóa thêm 29 nhóm sản phẩm phù hợp yêu cầu từng thị trường. Đây là bước quan trọng khi khả năng vào thị trường mới ngày càng phụ thuộc vào tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và đặc thù tiêu dùng. Bên cạnh các đối tác truyền thống, Vissan cũng nghiên cứu mở gian hàng trên các sàn thương mại điện tử Amazon, Alibaba. Nếu khai thác hiệu quả, thương mại điện tử xuyên biên giới có thể trở thành kênh bổ sung để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp hơn với nhà mua hàng và thăm dò các thị trường mới.

HÀN ANH