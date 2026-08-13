Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA): Từng bước hình thành mô hình tập đoàn thương mại quy mô lớn

Nửa đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển chiến lược quan trọng của SATRA: từ phát triển riêng lẻ từng doanh nghiệp thành viên sang phát huy sức mạnh tổng hợp toàn hệ sinh thái. Khi các mắt xích từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, logistics đến bán lẻ được nâng cấp và kết nối đồng bộ, lợi thế cạnh tranh được cộng hưởng trên toàn chuỗi giá trị, tạo nền tảng vững chắc để SATRA từng bước hình thành mô hình tập đoàn thương mại quy mô lớn với năng lực tổ chức thị trường vượt trội.

Tổng Giám đốc SATRA Lâm Quốc Thanh, đại diện SATRA nhận danh hiệu "Dấu ấn thương hiệu Việt hàng đầu" mùa 2-2026 (ẢNH: SATRA)

Cộng hưởng sức mạnh chuỗi giá trị

Lợi thế khác biệt của SATRA nằm ở hệ sinh thái hoàn chỉnh ở hầu hết các khâu của chuỗi cung ứng: từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, lưu thông đến bán lẻ. Khi từng doanh nghiệp thành viên đồng thời nâng cao năng lực nội tại, toàn hệ thống không chỉ gia tăng về quy mô mà còn tối ưu hóa hiệu quả vận hành theo chuỗi giá trị.

Ở đầu chuỗi, Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), đơn vị thành viên của SATRA, tiếp tục củng cố nền tảng sản xuất. Theo ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vissan, tự chủ nguồn nguyên liệu là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn. Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tiết giảm năng lượng và chuẩn hóa sản phẩm nhằm mở rộng thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Ở khâu chế biến, Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) đưa ra chiến lược đầu tư chiều sâu để giữ vững thị phần tại các thị trường khó tính như Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông Đoàn Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cofidec, cho biết, đơn vị tập trung ổn định vùng nguyên liệu, đầu tư trang thiết bị và chuẩn bị xây dựng nhà máy mới. Bên cạnh đó, chuyển đổi xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG đã trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp duy trì đơn hàng và mở rộng thị trường.

Khâu lưu thông ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ. 6 tháng đầu năm, Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền đạt mức tăng trưởng lợi nhuận gần 50% - minh chứng cho hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt. Ông Phan Thành Tân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chợ Bình Điền, chia sẻ, đơn vị đã đầu tư hệ thống oxy trung tâm phục vụ ngành thủy sản, mở rộng thanh toán không tiền mặt, thu phí tự động và ứng dụng công nghệ trong quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh cung ứng cho hệ thống khách sạn, nhà hàng, trường học, bệnh viện, bếp ăn tập thể, kết hợp phát triển hoạt động sơ chế, chế biến để gia tăng giá trị hàng hóa.

Ở đầu ra bán lẻ, Trung tâm điều hành cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods chuyển trọng tâm từ mở rộng diện rộng sang nâng cao hiệu quả khai thác trên từng điểm bán. Theo bà Vương Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Điều hành Satrafoods, đơn vị ưu tiên quản trị chi phí, nâng cao năng suất lao động, ứng dụng công nghệ và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Từ tăng trưởng đến kiến tạo tập đoàn thương mại

Những chuyển động tích cực tại các doanh nghiệp thành viên đã phản ánh trực tiếp vào kết quả chung của toàn hệ thống. 6 tháng đầu năm 2026, SATRA ghi nhận doanh thu tăng hơn 13% và lợi nhuận tăng trên 35% so với cùng kỳ. Quan trọng hơn, đà tăng trưởng này không còn phụ thuộc chủ yếu vào việc mở rộng quy mô đơn thuần, mà đến từ việc khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có.

Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, dư địa tăng trưởng lớn nhất của tổng công ty nằm ở khả năng kết nối chuỗi nguồn lực hiện hữu, từ sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics đến bán lẻ nhằm nâng cao hiệu quả trên toàn chuỗi giá trị. Để hiện thực hóa mục tiêu này, SATRA triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tái cấu trúc. Trong mảng bán lẻ, hệ thống tập trung tối ưu hóa hiệu quả trên từng mét vuông kinh doanh, cơ cấu lại danh mục hàng hóa và phát triển các nhãn hàng riêng nhằm khai thác triệt để lợi thế nguồn cung nội bộ. Trong lĩnh vực logistics, đơn vị hợp tác với Viettel Post thông qua việc ứng dụng hệ thống quản lý kho, quản lý vận tải và dữ liệu vận hành, giúp giảm tồn kho, tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa và tối ưu hóa dòng vốn. Song song đó, SATRA đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số và đào tạo trực tuyến nhằm tiến tới mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, tăng cường khả năng phối hợp giữa các đơn vị thành viên.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SATRA, tăng trưởng phải gắn liền với hiệu quả của từng đơn vị, dự án và nguồn lực. Điều đó đồng nghĩa mỗi doanh nghiệp thành viên không dừng ở việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh riêng, mà phải đóng góp trực tiếp vào hiệu quả chung toàn hệ thống. Đó cũng là bước chuyển mình chiến lược của SATRA hiện nay: từng bước định hình mô hình tập đoàn thương mại vận hành trên nền tảng chuỗi giá trị thay vì đóng vai trò tổng công ty quản lý nhiều doanh nghiệp thành viên.

CHÂU ANH