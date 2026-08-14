Chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản

Một số ý kiến đề nghị cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản, song theo giải trình của Chính phủ, xuất bản là lĩnh vực văn hóa, tư tưởng đặc thù nên vẫn cần duy trì mô hình nhà xuất bản thuộc các cơ quan, tổ chức theo quy định hiện hành, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Ảnh: CẨM HÀ

Chiều 14-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 5, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để chỉnh lý dự thảo luật theo hướng chuyển mạnh từ cơ chế "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền trong hoạt động xuất bản.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo đã “gia cố” quy trình kiểm soát nội dung bằng "cơ chế 3 lớp", thiết lập quy trình kiểm tra, giám sát và thẩm định chặt chẽ đối với các xuất bản phẩm có nội dung đặc thù, nhạy cảm như: lịch sử cách mạng, chủ quyền quốc gia, an ninh, lãnh tụ và anh hùng dân tộc; làm rõ các hành vi bị cấm đối với sản phẩm thông tin có tính chất xuất bản trên không gian mạng và bổ sung nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trái quy định trong hoạt động xuất bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị giữ nguyên như dự thảo một số nội dung. Trong đó, không phân cấp việc cấp phép xuất bản xuống cấp cơ sở, do hoạt động xuất bản đòi hỏi năng lực chuyên môn sâu và sự quản lý thống nhất, nên chỉ thực hiện phân cấp đến cấp tỉnh.

Một số ý kiến đề nghị nới lỏng quy định quảng cáo đối với một số mặt hàng đặc thù, song Chính phủ giữ quan điểm tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các hành vi quảng cáo sai sự thật hoặc quảng cáo các sản phẩm bị cấm trên xuất bản phẩm để bảo vệ người tiêu dùng và thuần phong mỹ tục.

Về việc mở rộng đối tượng thành lập nhà xuất bản, một số ý kiến đề nghị cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản, song theo giải trình của Chính phủ, xuất bản là lĩnh vực văn hóa, tư tưởng đặc thù, nên vẫn cần duy trì mô hình nhà xuất bản thuộc các cơ quan, tổ chức theo quy định hiện hành để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhận thấy Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra, nghiêm túc tiếp thu và giải trình đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo thẩm tra và ý kiến của đại biểu Quốc hội. Dự thảo luật được đánh giá là đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

ANH PHƯƠNG