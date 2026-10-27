Sức sống cơ sở

Tăng cường tuyên truyền về phòng chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

SGGPO

Sáng 27-10, Ban Chỉ đạo 26 về phòng, chống tội phạm và ma túy của phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) vừa ra mắt không gian lưu động tuyên truyền lưu động  tại Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Không gian tuyên truyền được bố trí theo hướng trực quan, sinh động; nội dung được ghi chú bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh giúp hành khách nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến ma túy, an ninh và an toàn hàng không.

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Ra mắt không gian lưu động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại sân bay Tân Sơn Nhất

Không gian giới thiệu các mẫu vật mô phỏng, cảnh báo hình thức ngụy trang ma túy dưới dạng thực phẩm, đồ uống và vật dụng khác; đồng thời phân tích tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa.

Tại đây, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nhận vận chuyển, giữ hộ hành lý, hàng hóa không rõ nguồn gốc cho người khác; cảnh giác trước hành vi dụ dỗ, lôi kéo, lợi dụng để tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; hướng dẫn thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn...

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Lực lượng công an giới thiệu các nội dung tại không gian lưu động

Theo Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an phường Tân Sơn Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất là cửa ngõ giao thông quan trọng, vì vậy việc tuyên truyền tại địa điểm này có ý nghĩa hết sức thiết thực. Sau khi ra mắt tại sân bay, mô hình lưu động lưu động này sẽ tiếp tục tổ chức tại các khu vực công cộng, địa bàn dân cư... để đưa thông tin về hoạt động phòng, chống ma túy đến gần hơn với người dân.

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Từ khóa

Lưu động Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Mẫu vật Ma túy Tệ nạn xã hội

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