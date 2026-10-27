Phường Nhiêu Lộc duy tu, nâng cấp nhiều tuyến hẻm

Ngày 27-10, UBND phường Nhiêu Lộc, TPHCM tổ chức lễ khởi công duy tu, nâng cấp các tuyến hẻm 159 Trần Quốc Thảo, 252 Lý Chính Thắng, 372/23 và 210/18 Cách Mạng Tháng Tám.

Tổng chiều dài 4 tuyến hẻm được nâng cấp, sửa chữa gần 552m, diện tích hơn 1.000m2. Kinh phí thực hiện trên 2,7 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 2,15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Thời gian thi công khoảng 45 ngày.

Lễ khởi công duy tu, sữa chữa các tuyến hẻm trên địa bàn phường Nhiêu Lộc. Video:MINH HẢI

Các hạng mục sửa chữa gồm: làm mới phần nền đường và mặt đường bằng bê tông xi măng; thay mới toàn bộ cống bê tông cốt thép, khuôn nắp các hố ga bị hư hỏng.

﻿Lãnh đạo phường Nhiêu Lộc thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: MINH HẢI

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Thành Quốc, Phó chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc yêu cầu đơn vị chủ đầu tư, các đơn vị quản lý, tư vấn giám sát … trong suốt quá trình thi công phát huy tinh thần trách nhiệm, thi công đúng hồ sơ phê duyệt, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Ngoài 4 tuyến hẻm khởi công trong ngày 27-10, trước đó, phường Nhiêu Lộc còn triển khai duy tu, nâng cấp các tuyến hẻm: 413/26, 466 Lê Văn Sỹ; 108, 18/71 Trần Quang Diệu (tổng chiều dài 327,83m); hẻm 165 Trần Văn Đang, hẻm 648/63 và 686/72 Cách Mạng Tháng Tám; hẻm 1119 Hoàng Sa (tổng chiều dài 285,26m). Tính chung, từ đầu năm đến nay, phường Nhiêu Lộc đã triển khai 3 dự án duy tu, nâng cấp tổng cộng 12 tuyến hẻm, dài 1.209,65m, với tổng kinh phí khoảng 7,586 tỷ đồng.

MINH HẢI