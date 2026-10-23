Tập huấn pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở

Ngày 23-10, UBND phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền về Luật Phát triển đô thị.

Hòa giải viên-phường Phú Nhuận- Luật Hòa giải ở cơ sở - pháp luật

Tại hội nghị, báo cáo viên của Tư pháp TPHCM đã phổ biến những điểm chính về Luật Hòa giải ở cơ sở 2026, sẽ có hiệu lực từ ngày 1-2-2027 (thay thế Luật năm 2013).

Đại diện các ban ngành và các hòa giải viên của 24 tổ hòa giải của phường Phú Nhuận tham dự hội nghị

Theo đó, Luật mới có những điểm cần lưu ý, như: chỉ tiến hành hòa giải khi được các bên đồng ý; cho phép hòa giải trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến; không được tự ý ghi âm, ghi hình quá trình hòa giải; các bên được yêu cầu tòa án công nhận kết quả hòa giải thành…

Công tác hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên nhằm hướng dẫn, giúp đỡ các bên tự nguyện thỏa thuận để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật nhỏ trong cộng đồng dân cư mà không phải đưa ra cơ quan nhà nước.

Các đại biểu phường Phú Nhuận nghe báo cáo viên phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và Luật Phát triển đô thị

Tại chương trình, báo cáo viên cũng dành thời gian để cập nhật những nội dung trọng tâm của Luật Phát triển đô thị.

Trước đó, ngày 22-10, UBND phường An Lạc (TPHCM) tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Phát triển đô thị năm 2026. Phường An Lạc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Phát triển đô thị năm 2026 Tại hội nghị, báo cáo viên giới thiệu các điểm mới, cơ chế và chính sách đặc thù, vượt trội dành cho TPHCM theo Luật Phát triển đô thị năm 2026; nhấn mạnh nguyên tắc phân quyền, phân cấp mạnh mẽ nhằm tăng cường tính chủ động cho địa phương.

PHƯƠNG LOAN