Tháo gỡ vướng mắc, xử lý 175 tàu cá chưa cấp giấy phép khai thác

Chiều 16-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm triển khai các giải pháp cấp bách xử lý nhóm tàu cá chưa được cấp giấy phép khai thác.

Tàu cá không đủ điều kiện neo đậu tại bờ tại xã Long Hải.

Theo báo cáo của Sở NN-MT TPHCM, qua phân loại hiện vẫn còn 175 tàu cá chưa cấp giấy phép khai thác.

Về nguyên nhân chưa được cấp phép, vì mới hết hạn giấy phép loại 1 năm; chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), hết hạn đăng kiểm đang nằm bờ, chưa cập nhật hiển thị số đăng ký SG, kể cả có tàu làm đơn xin tạm ngừng thiết bị hoặc không còn nhu cầu đi biển, chờ thủ tục giải bản, bị tước quyền sử dụng giấy phép, bị ngân hàng kê biên hoặc tranh chấp dân sự, sai lệch thông số kỹ thuật.

Cơ quan chức năng còn ghi nhận một số tình huống đặc thù như chủ tàu chuyển hộ khẩu ra ngoài tỉnh vi phạm mất kết nối VMS, chủ tàu đang chấp hành án phạt tù hoặc chủ phương tiện bỏ trốn do nợ nần khiến tàu hư hỏng, chìm đắm hoặc nằm bờ dài ngày.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, bà Phạm Thị Na - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp nhằm bảo đảm tỷ lệ cấp phép và cải thiện điểm số đánh giá IUU của thành phố.

Đối với 45 tàu mới hết hạn tại khu vực Cần Giờ, Thạnh An, Bình Khánh, lãnh đạo Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM yêu cầu địa phương hỗ trợ bà con nộp hồ sơ trực tuyến xin cấp phép lại (thời hạn 5 năm, lệ phí 40.000 đồng/tàu) ngay trong tháng 10. Với 4 tàu chưa lắp VMS, các đơn vị khẩn trương triển khai hỗ trợ; đồng thời hướng dẫn ngư dân làm việc với nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi mã biển số từ BV sang SG.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng yêu cầu địa phương phân công cán bộ bám sát từng hộ, nắm chắc thực trạng từng con tàu để phối hợp Chi cục Thủy sản hướng dẫn hoàn tất thủ tục cấp phép trong thời gian sớm nhất.

THÀNH HUY