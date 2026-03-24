Các nữ Tổng lãnh sự tham quan Bảo tàng Lịch sử và xem múa rối nước
Sáng 24-3, Sở Ngoại vụ TPHCM phối hợp với Sở VH-TT TPHCM tổ chức hoạt động văn hóa dành cho các nữ Tổng Lãnh sự, các phu nhân và nữ viên chức thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài tại TPHCM.
Bảo tàng Lịch sử TPHCM và Trung tâm Nghệ thuật TPHCM phối hợp với Sở Ngoại vụ TPHCM tổ chức và đón tiếp đoàn đến tham quan bảo tàng và thưởng thức chương trình biểu diễn múa rối nước Hoa Đất Việt.
Đón đoàn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Nguyễn Minh Quế đã phát biểu chúc mừng, tôn vinh và khẳng định vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại.
Đoàn khách mời đã cùng tham quan các không gian trưng bày của Bảo tàng Lịch sử TPHCM, nghe thuyết minh và tìm hiểu các chủ đề: Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy, thời dựng nước và giữ nước, các triều đại phong kiến, Văn hóa Champa, Văn hóa Óc Eo…
Sau khi tham quan bảo tàng, đoàn đã cùng thưởng thức vở múa rối nước đặc sắc Hoa Đất Việt.
Một số clip các tiết mục múa rối trong chương trình "Hoa Đất Việt".