TPHCM có 36 địa phương đã vượt mốc 30% trong khám sức khỏe toàn dân

Tuần lễ từ 10 đến 17-8, có hơn 400.000 lượt người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử, nâng tổng số người được khám sức khỏe tại TPHCM lên gần 2,6 triệu người, đạt khoảng 19,6% dân số. Thành phố tiếp tục tăng tốc khám cho học sinh và người lao động.

Nhân viên y tế Bệnh viện An Bình hỗ trợ người dân khám sức khỏe định kỳ (Ảnh: BVCC)

Ngày 17-8, Sở Y tế TPHCM cho biết, đã ghi nhận 2.590.623 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc và cập nhật dữ liệu sức khỏe (đạt khoảng 19,6% dân số).

Có 36/168 phường, xã, đặc khu đã đạt tỷ lệ từ 30% dân số trở lên trong khám sức khỏe toàn dân. Dẫn đầu thành phố là phường Phước Thắng (71,79%), tiếp theo là đặc khu Côn Đảo (61,13%), xã An Nhơn Tây (56,25%), xã Thạnh An (48,52%). Nhiều địa phương khác cũng đã vượt mốc 40% như xã Nhuận Đức, xã Long Hải, xã An Thới Đông, xã Xuân Thới Sơn, xã Long Sơn, phường Tân Tạo, xã Phước Thành, xã Bình Mỹ và xã Bình Khánh.

Tuy nhiên, vẫn còn 12 địa phương dưới 10%, gồm: phường Tân Hòa 7,94%, phường Bến Thành 8,04%, xã Thường Tân 8,26%, phường Tân Sơn 8,31%, phường An Nhơn 8,39%, phường Vĩnh Hội 8,70%, phường Cầu Ông Lãnh 9,35%, phường Bàn Cờ 9,68%, phường Phú Lợi 9,71%, phường Vĩnh Tân 9,76%, phường Bình Dương 9,90% và phường Phú Thạnh 9,96%. Đây cũng là động lực để 12 địa phương còn dưới 10% tăng tốc trong những tuần tới, trước mắt sớm vượt mốc 10%, sau đó tiếp tục bám sát mức bình quân chung của thành phố.

Nhân viên y tế hỗ trợ người dân TPHCM lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ (Ảnh: BV An Bình cung cấp)

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, bên cạnh tiếp tục triển khai khám sức khỏe trong cộng đồng, giai đoạn tiếp theo cần chuyển trọng tâm sang hai nhóm dân số lớn là học sinh và người lao động. Đây là những nhóm có điều kiện thuận lợi để tổ chức khám tập trung tại trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cũng sẽ quyết định đáng kể đến tiến độ chung của chương trình.

Đến nay, TPHCM đã có 515.673/2,6 triệu học sinh được khám sức khỏe, đạt 19,83%, trong khi 336.560/6,5 triệu người lao động được khám, mới đạt 5,18%.

"Đối với học sinh, thời điểm bắt đầu năm học mới là cơ hội thuận lợi để tăng tốc. Ngành y tế và ngành giáo dục cần phối hợp chặt chẽ, phấn đấu từng trường học sớm hoàn thành khám sức khỏe cho học sinh và cập nhật đầy đủ kết quả vào Hồ sơ sức khỏe điện tử. Đối với người lao động, trước mắt cần ưu tiên nhóm lao động chính thức tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu công nghiệp. Các địa phương cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp và cơ sở y tế, đưa hoạt động khám đến nơi làm việc, tổ chức linh hoạt theo ca, ngoài giờ khi cần thiết để tạo thuận lợi cho người lao động tham gia", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Đồng thời, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết, qua theo dõi trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng, hiện còn 38 phường, xã chưa phát sinh dữ liệu từ ghi nhận thông tin đã khám sức khỏe trước đó của người dân.

Số lượt khám sức khỏe tại các địa phương trong tuần qua TẠI ĐÂY

THÀNH SƠN