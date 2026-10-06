Bệnh viện Ung Bướu TPHCM và Novartis Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2028 nhằm góp phần giải quyết các thách thức trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư tại Việt Nam.

Hai bên ký kết hợp tác nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư

Thỏa thuận đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình đồng hành giữa hai bên, với trọng tâm là phát triển năng lực nhân viên y tế, nâng cao năng lực y tế cơ sở, đồng thời hỗ trợ người bệnh và cộng đồng tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy. Các hoạt động hợp tác được kỳ vọng góp phần củng cố hệ sinh thái chăm sóc ung thư thông qua tăng cường kết nối giữa bệnh viện tuyến đầu và mạng lưới các cơ sở y tế.

Thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028, hai bên kỳ vọng sẽ chung tay góp phần xây dựng một mạng lưới chăm sóc ung thư có năng lực cao hơn và hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người bệnh, đồng thời đóng góp vào những nỗ lực chung nhằm nâng cao trình độ của nền y tế Việt Nam, tạo ra những tác động tích cực đến người dân và cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác mở ra một giai đoạn hợp tác mới, với trọng tâm không chỉ ở đào tạo và cập nhật chuyên môn mà còn ở việc tăng cường năng lực nghiên cứu, kết nối mạng lưới chăm sóc ung thư và hướng tới những chương trình thiết thực cho người bệnh. Sự phối hợp giữa hai bên sẽ góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ y tế, tăng cường chất lượng chăm sóc và tạo thêm giá trị cho người bệnh, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Ông Jondy Syjuco, Tổng giám đốc Novartis Việt Nam nhấn mạnh, thông qua hợp tác, chúng tôi mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc phát triển năng lực chuyên môn, thúc đẩy nghiên cứu và kết nối hệ thống chăm sóc ung thư, đồng thời hỗ trợ người bệnh và cộng đồng tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy.

THÀNH AN