TPHCM triển khai khám sức khỏe toàn dân phi địa giới hành chính

Ngày 4-8, Sở Y tế TPHCM cho biết, ngành y tế đang triển khai khám sức khỏe toàn dân không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp người dân thuận tiện lựa chọn nơi khám phù hợp với nơi sinh sống, làm việc hoặc điều kiện đi lại.

Nhân viên y tế Bệnh viện Nhân dân 115 lập hồ sơ sức khỏe cho người dân (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Đây là chủ trương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận dịch vụ, đồng thời phát huy tối đa năng lực của toàn hệ thống y tế trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tất cả công dân Việt Nam đang thực tế cư trú trên địa bàn TPHCM, bao gồm cả người thường trú và tạm trú đã được xác thực thông tin trên ứng dụng VNeID, đều được tham gia khám sức khỏe theo chương trình của thành phố, không phụ thuộc nơi đăng ký thường trú hay địa bàn đang sinh sống.

Chính sách này không áp dụng đối với người thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và người lao động được người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe theo quy định.

Các cơ sở y tế triển khai khám sức khỏe toàn dân không phụ thuộc địa giới hành chính gồm, các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành; các bệnh viện công lập và các trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế... nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn, thống nhất quy trình khám, quản lý dữ liệu sức khỏe điện tử và thuận lợi trong công tác tổng hợp, theo dõi tiến độ trên toàn thành phố.

Trạm y tế, bệnh viện tư nhân và phòng khám tư nhân không tổ chức hoạt động này.

Khi người dân khám sức khỏe tại một bệnh viện hoặc trung tâm y tế ngoài địa bàn cư trú, địa phương nơi người dân sinh sống không phải chuyển kinh phí cho đơn vị thực hiện khám. Việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí của các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành, các bệnh viện công lập và các trung tâm y tế khu vực thực hiện khám sức khỏe phi địa giới đều được thực hiện tập trung thông qua Sở Y tế TPHCM. Vì vậy, các đơn vị có thể yên tâm tiếp nhận người dân đến khám theo đúng quy định mà không phát sinh thủ tục thanh toán giữa các địa phương.

Theo Sở Y tế TPHCM, chủ trương khám sức khỏe không phụ thuộc địa giới hành chính thể hiện quan điểm lấy người dân làm trung tâm của hệ thống y tế. Người dân được lựa chọn địa điểm khám phù hợp với nơi sinh sống, nơi làm việc hoặc điều kiện đi lại của mình; trong khi toàn bộ hệ thống y tế công lập của thành phố được vận hành như một mạng lưới thống nhất, cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

THÀNH SƠN