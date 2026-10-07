Trái phiếu quốc tế - cầu nối TPHCM với nhà đầu tư toàn cầu

Ngày 7-10, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế tại TPHCM (VIFC-HCMC) phối hợp với Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), thành viên nhóm Ngân hàng thế giới, tổ chức cuộc họp tham vấn về phát hành trái phiếu quốc tế tại VIFC-HCMC.

Chuyên gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: QUỐC KHANG.

Cuộc tham vấn diễn ra trong quá trình VIFC-HCMC phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong phần trình bày của Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC Nguyễn Hữu Huân, một đề xuất đáng chú ý là tổ chức nhiều đợt phát hành trong một chương trình trung hạn. Hồ sơ và các công việc chuẩn bị chung được xây dựng từ đầu; từng đợt phát hành được cập nhật theo nhu cầu giải ngân, khả năng trả nợ và điều kiện thị trường.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, ông Pavel Kochanov, chuyên gia cao cấp về tài chính đô thị của IFC, phân tích các yếu tố quyết định năng lực vay nợ của thành phố, bao gồm: nền tảng kinh tế, cơ cấu thu chi, thanh khoản, nghĩa vụ nợ và chất lượng quản trị tài chính. Việc đánh giá cần dựa trên mô hình tài chính cho toàn bộ kỳ hạn vay, có tính đến các kịch bản bất lợi.

Ở khâu lựa chọn dự án, ông Neeraj Gupta, Chuyên gia đầu tư trưởng của IFC, đề xuất ưu tiên những dự án đã hoàn thành nghiên cứu khả thi, có mặt bằng, giấy phép và hồ sơ hợp đồng cần thiết, có thể giải ngân và sớm tạo ra kết quả. Tiến độ sử dụng vốn là yếu tố quan trọng: vốn huy động chưa đưa vào công trình vẫn phát sinh chi phí, làm giảm hiệu quả tài chính của đợt phát hành.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, trao đổi với các chuyên gia tại cuộc họp. Ảnh: QUỐC KHANG

Phát biểu trao đổi định hướng các nội dung, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, ví trái phiếu quốc tế như một cây cầu kết nối thành phố với các nhà đầu tư toàn cầu. Cây cầu đó cần được xây dựng trên bốn trụ cột: quy hoạch vững chắc, kỷ luật tài khóa, dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng và khuôn khổ pháp lý đầy đủ.

Thành phố đã kiên trì trao đổi, phối hợp với IFC, các cơ quan tài chính và đối tác tư vấn trong thời gian dài để tìm kiếm giải pháp huy động vốn quốc tế, từng bước tháo gỡ các vướng mắc pháp lý. Đồng chí Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh vai trò của Luật Phát triển đô thị trong việc tạo cơ sở pháp lý, mở ra cơ hội để thành phố thúc đẩy triển khai.

“Đợt phát hành đầu tiên sẽ là nhịp cầu đặt nền móng cho uy tín của TPHCM trên thị trường vốn quốc tế. Từ nền tảng đó, thành phố có thể mở đường cho các đợt phát hành tiếp theo, hình thành kênh huy động vốn lâu dài và tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn quốc tế thông qua VIFC-HCMC", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, nhấn mạnh.

THANH DUNG