Sức hút từ Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) không chỉ thu hút sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp, định chế tài chính quốc tế, mà còn đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tổ chức tài chính trong nước.

Ngân hàng, công ty chứng khoán nhập cuộc

Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm nay đang diễn ra sôi nổi, nhiều doanh nghiệp, ngân hàng đã chọn VIFC như một điểm đến mở ra những cơ hội mới. Điển hình là ĐHCĐ Ngân hàng thương mại (NHTM) CP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) diễn ra ngày 28-4 vừa qua đã thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng TNHH MTV do LPBank sở hữu 100% vốn điều lệ hoạt động tại VIFC.

Tại đại hội, lãnh đạo Ngân hàng LPBank cho biết, việc tham gia VIFC sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và huy động vốn trung - dài hạn từ các đối tác chiến lược quốc tế với chi phí tối ưu.

Nhân viên một doanh nghiệp làm việc ở Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM

﻿ẢNH: HOÀNG HÙNG

Trước đó, ngày 24-4, ĐHCĐ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng thông qua việc thành lập ngân hàng con (100% vốn) tại VIFC, đặt trụ sở chính tại TPHCM. Vốn điều lệ của ngân hàng con tuân thủ quy định pháp luật về mức vốn pháp định hiện là 3.000 tỷ đồng.

Trong tờ trình gửi tới đại hội đồng cổ đông, phía TPBank đánh giá việc thành lập ngân hàng con tại VIFC mang lại những lợi thế cạnh tranh và được áp dụng những cơ chế chính sách đặc thù so với mô hình ngân hàng truyền thống hiện nay. Hàng loạt ngân hàng khác cũng thông qua việc thành lập ngân hàng con tại VIFC như HDBank, Nam A Bank, Vietcombank...

Không chỉ ngành ngân hàng, các công ty chứng khoán cũng tích cực hiện diện trong VIFC. ĐHCĐ của Công ty Chứng khoán HSC vừa thông qua chủ trương thành lập công ty con sở hữu 100% vốn trong Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) với vốn điều lệ khoảng 800 tỷ đồng.

Việc góp mặt tại VIFC-HCMC được kỳ vọng giúp Công ty Chứng khoán HSC mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn, khách hàng và đối tác quốc tế, cũng như tận dụng các cơ chế chính sách ưu đãi. Tương tự, Công ty Chứng khoán DNSE cũng thông qua chủ trương thành lập công ty chứng khoán tại VIFC dưới hình thức công ty TNHH MTV.

Lợi thế tiên phong

Theo TS Châu Đình Linh, giảng viên Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, việc các ngân hàng, công ty chứng khoán tham gia vào VIFC sẽ mang đến những động lực tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp. Vì khi vào “sân chơi” này, các doanh nghiệp không những được hưởng nhiều ưu đãi mà còn có cơ hội thử nghiệm những sản phẩm mới theo cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát), trở thành trung gian cung cấp dịch vụ cho các giao dịch xuyên biên giới, thanh toán quốc tế có giá trị hàng tỷ USD.

Đây cũng là cơ hội để các tổ chức tài chính trong nước đón đầu dòng vốn ngoại với những cơ chế, chính sách linh hoạt. Ngoài ra, việc tham gia vào VIFC còn khẳng định uy tín thương hiệu của các ngân hàng cũng như công ty chứng khoán. “Những doanh nghiệp tiên phong luôn có lợi thế khi xây dựng hình ảnh thương hiệu và chỗ đứng trong môi trường mới”, TS Châu Đình Linh chia sẻ.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý về một số thách thức cho nhóm các doanh nghiệp tài chính tiên phong tham gia VIFC như: phải chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo hệ thống công nghệ hiện đại, làm tốt khâu quản trị rủi ro... Bởi đây là "cuộc chơi" với các định chế tài chính lớn trên thế giới cùng các chuẩn mực quốc tế, luật chơi công bằng, và thị trường mới như Việt Nam sẽ hấp dẫn dòng tiền thông minh từ các “ông lớn” quốc tế.

Nói rõ hơn về điều này, TS Huỳnh Thanh Điền, giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, khẳng định, Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Khi nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm thì dòng vốn cũng tự nhiên chảy về.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) cho biết, trong năm 2026, VIFC-HCMC đặt mục tiêu thu hút 10 tỷ USD vốn thực, đóng góp vào nhu cầu vốn của nền kinh tế hiện nay. Kế hoạch thành lập sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trong VIFC-HCMC cũng đang từng bước được tiến hành. Mới đây, VIFC-HCMC đã ra mắt Fintech Hub (không gian thử nghiệm các mô hình tài chính mới), một trong bốn trụ cột quan trọng của VIFC-HCMC. Fintech Hub được kỳ vọng trở thành không gian thử nghiệm các mô hình tài chính mới theo cơ chế sandbox, là nền tảng kết nối ngân hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Trong khi đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) cũng đã thu hút nhiều sự quan tâm của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. VIFC-DN tập trung vào công nghệ tài chính, tài chính xanh, đồng thời là “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính tương lai…

THANH DUNG