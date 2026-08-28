Bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ 14 triệu đồng cho người mẹ mù chăm con bị liệt

Sáng 28-8, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với UBND xã Ia Hiao, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) trao 14 triệu đồng tiền của bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Ksor H’Biak.

Bà Ngô Thị Thanh Diệp (bên trái), Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao trao tiền bạn đọc báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ gia đình bà Ksor H’Biak. Ảnh: TRẦN THƯƠNG

Bà Ksor H’Biak bị mù lòa nhiều năm. Chồng bà mất do bệnh nặng. Con gái bà là chị Ksor H’Chiêu (SN 1984) bị ngã, dẫn đến liệt. Liên tiếp những biến cố xảy ra khiến cuộc sống của gia đình bà càng thêm khó khăn, chật vật.

Bà Ngô Thị Thanh Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao gửi lời cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng và bạn đọc đã giúp đỡ công dân địa phương. Bà cho biết, số tiền này sẽ giúp gia đình bà Ksor H’Biak có thêm điều kiện chữa bệnh, vượt qua khó khăn.

Bên cạnh số tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao chủ động kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 13,9 triệu đồng cho gia đình bà Ksor H’Biak.

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HỮU PHÚC