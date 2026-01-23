Chính trị

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Duy Ngọc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

2009 – 2011:

Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC27), Công an thành phố Hà Nội.

2012:

Đại tá, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC44), Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội.

3-2013:

Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

1-2014:

Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội.

11-2016:

Đại tá, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

2017:

Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

8-2018:

Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

15-8-2019:

Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

1-2021 – 2022:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, được thăng cấp bậc hàm Trung tướng, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

12-2023 – 6-2024:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

6-2024 – 8-2024:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

16-8-2024 – 1-2025:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (từ 1-2025).

23-1-2025 – 2-2025:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

2-2025:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia (từ 6-2025).

4-11-2025:

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

11-2025:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

