Trường ĐH Luật Hà Nội giành giải nhất Phiên tòa giả định VMoot 2026

Đội The Mis 227 đến từ Trường ĐH Luật Hà Nội đã giành giải nhất Cuộc thi Phiên tòa giả định VMoot cấp quốc gia năm 2026. Mùa giải thứ 10 thu hút hơn 80 đội từ hơn 40 trường đại học, học viện, tạo môi trường rèn luyện kỹ năng tranh tụng và kết nối sinh viên với thực tiễn nghề luật.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội The Mis 227 đến từ Trường ĐH Luật Hà Nội. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Trưa 5-10, vòng chung kết và lễ kỷ niệm 10 năm cuộc thi do Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức đã khép lại. Vượt qua các vòng sơ loại, tứ kết và bán kết, đội The Mis 227 (Trường ĐH Luật Hà Nội) và đội D.N.D, Đại học Cần Thơ, bước vào trận tranh tài cuối cùng trong vai đại diện cho nguyên đơn và bị đơn trước hội đồng trọng tài giả định.

Trong thời gian quy định, các đội trình bày hệ thống lập luận, bảo vệ quan điểm pháp lý, trả lời câu hỏi của hội đồng trọng tài và trực tiếp phản biện đối phương. Phần thi yêu cầu sinh viên làm chủ hồ sơ, tổ chức chiến lược tranh tụng, kiểm soát thời gian và ứng biến trước những vấn đề phát sinh.

Hội đồng giám khảo chung kết gồm luật sư Châu Việt Bắc, Phó Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Giám đốc phụ trách VIAC chi nhánh TPHCM; luật sư Nguyễn Hồng Hà, luật sư thành viên Công ty Luật TNHH YKVN; luật sư Nguyễn Thị Thanh Trâm, Giám đốc, luật sư thành viên Công ty Luật TNHH TWLV.

Kết quả, The Mis 227 giành giải nhất, D.N.D nhận giải nhì. Đội vô địch được trao 30 triệu đồng tiền mặt, học bổng tiếng Anh WESET trị giá 20 triệu đồng/suất và hai suất thực tập tại Công ty Luật TNHH LMP. Đội giải nhì nhận 20 triệu đồng cùng học bổng tiếng Anh trị giá 18 triệu đồng/suất.

Ban tổ chức trao giải nhì cho đội D.N.D đến từ Đại học Cần Thơ. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Giải Bài viết xuất sắc nhất thuộc về đội DATONE, Trường ĐH Luật TPHCM. Thí sinh Trần Mỹ Dung, đội D.N.D, đoạt giải Người biện hộ xuất sắc nhất. Các giải Đội thi nỗ lực nhất, Đội thi thân thiện nhất và Đội thi được yêu thích nhất lần lượt thuộc về Dawn Chasers, Đại học Duy Tân; TLT, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ánh Dương, Trường Đại học Thương mại.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP sau lễ trao giải, Nguyễn Thu Thảo, đội trưởng The Mis 227, cho biết các thành viên vừa vui mừng, vừa bất ngờ khi trở thành quán quân. Với nữ sinh năm thứ ba, đây là mong muốn được nuôi dưỡng từ khi mới vào đại học.

Nguyễn Thu Thảo, đội trưởng The Mis 227, chia sẻ về giải thưởng.

Theo Thảo, dù chưa tham gia các mùa trước, cô đã theo dõi cuộc thi, tìm hiểu kinh nghiệm từ những anh chị từng đạt thành tích cao. Trong quá trình chuẩn bị, ba thành viên sắp xếp lịch gặp trực tiếp để trao đổi, thống nhất cách làm việc và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Thảo xem cuộc thi là cơ hội tìm hiểu mức độ phù hợp của bản thân với công việc tranh tụng, giữa nhiều hướng nghề nghiệp như pháp chế và tư vấn pháp lý. Thành tích đạt được cũng là bước đệm để các thành viên tiếp cận cơ hội thực tập, làm việc tại các công ty luật.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, phát biểu.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, cho biết VMoot bắt đầu từ trăn trở làm thế nào để sinh viên tiếp cận thực tiễn hành nghề ngay tại giảng đường, đồng thời có thêm cơ hội rèn luyện khi ngoại ngữ còn là rào cản. Từ đó, cuộc thi tranh tụng bằng tiếng Việt, với các tình huống gắn với đời sống pháp lý Việt Nam, được hình thành.

Theo ông Sơn, mỗi điều luật cần được đặt vào hoàn cảnh cụ thể. Một chứng cứ bất lợi có thể buộc sinh viên xem xét lại cách bảo vệ quan điểm; một câu hỏi của giám khảo có thể giúp cả đội nhận ra vấn đề chưa nghĩ tới. Những trải nghiệm ấy giúp người học hiểu sâu hơn về pháp luật và trách nhiệm của người vận dụng pháp luật.

“Lập luận phải có căn cứ, và sự tự tin phải đi cùng thái độ trung thực. Phía sau mỗi hồ sơ pháp lý là quyền lợi, công việc, đôi khi là cả cuộc đời của một con người”, TS Lê Trường Sơn nhấn mạnh.

Khởi đầu năm 2017 với 52 đội từ 28 cơ sở đào tạo, VMoot từng bước mở rộng mạng lưới kết nối nhà trường, tổ chức trọng tài và hãng luật. Dịp này, Trường ĐH Luật TPHCM công bố bộ nhận diện thương hiệu mới của cuộc thi, khen thưởng 7 tập thể và 6 cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong giai đoạn 2017–2026.

Lãnh đạo Trường ĐH Luật TPHCM tri ân các cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong giai đoạn 2017–2026.

Đại diện nhà trường cho biết hướng đến tiếp tục nâng cao chất lượng đề thi, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ VMoot trong giảng dạy, giúp nhiều sinh viên học luật thông qua nghiên cứu và giải quyết tình huống.

CÔNG CHƯƠNG