TS Lê Trường Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Luật TPHCM

Chiều 30-6, Đảng ủy Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Đảng ủy UBND TPHCM về công tác cán bộ. Theo đó, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TPHCM công bố các quyết định của Đảng ủy UBND TPHCM về việc chỉ định TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng các nhân sự nhận quyết định cán bộ

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh Trường Đại học Luật TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm về pháp luật của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, nghiên cứu khoa học pháp lý và tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đây là cơ hội để nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, đội ngũ chuyên gia, đồng hành cùng TPHCM và các cơ quan Trung ương trong xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách và giải quyết các vấn đề pháp lý từ thực tiễn.

Theo đồng chí Trần Văn Bảy, TPHCM đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về mô hình quản trị và tổ chức bộ máy, nhất là quá trình xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cùng nhiều cơ chế, chính sách mới theo hướng phân quyền, phân cấp sâu rộng. Vì vậy, thành phố rất cần sự tham gia của đội ngũ chuyên gia pháp lý có trình độ cao.

Đồng chí bày tỏ kỳ vọng Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của Trường Đại học Luật TPHCM tiếp tục đồng hành với thành phố trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn chính sách, giải quyết các vụ việc pháp lý phức tạp, xử lý các dự án tồn đọng, đồng thời tham gia nghiên cứu, phản biện, góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại buổi lễ

Ngay sau lễ công bố quyết định về công tác cán bộ, Đảng ủy Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Đến tháng 6-2026, Đảng bộ Trường Đại học Luật TPHCM có 20 chi bộ trực thuộc với 450 đảng viên. Dịp này, Đảng ủy Trường trao Giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025" cho 4 chi bộ và 51 đảng viên.

CẨM NƯƠNG