Trường ĐH Luật TPHCM: Điểm chuẩn dao động 16 đến 21,25 điểm

Chiều nay, Trường ĐH Luật TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2026. Ngành Luật thương mại quốc tế dẫn đầu với điểm chuẩn cao nhất 21,25 điểm. Ngành Công nghệ tài chính có điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm.

Hình - Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM trong một phiên tòa giả định

Điểm chuẩn năm nay của trường được tính trên thang điểm 30, không nhân hệ số, dựa trên kết quả quy đổi của các phương thức tuyển sinh và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, các ngành có điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên gồm: Luật, Luật thương mại quốc tế, Quản trị - Luật, Ngôn ngữ Trung Quốc. Những ngành còn lại có điểm chuẩn từ 16 đến 19,75 điểm. Trong khi đó, ngành Luật tại Phân hiệu Quảng Trị điểm chuẩn 20 điểm.

Điểm chuẩn chi tiết các ngành như sau:

STT

Ngành đào tạo

Điểm xét trúng tuyển

1

Luật thương mại quốc tế

21,25

2

Luật

20,00 (Riêng tổ hợp C00: 20,50)

3

Luật – Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị

20,00

4

Quản trị – Luật

20,00

5

Ngôn ngữ Trung Quốc

20,30

6

Kinh doanh quốc tế

19,75

7

Ngôn ngữ Anh

19,50

8

Thương mại điện tử

18,50

9

Tài chính – Ngân hàng

18,25

10

Quản trị kinh doanh

17,00

11

Kinh tế số

16,25

12

Công nghệ tài chính

16,00



THANH HÙNG