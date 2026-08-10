Giáo dục

Hướng nghiệp - tuyển sinh

Trường ĐH Luật TPHCM: Điểm chuẩn dao động 16 đến 21,25 điểm

SGGPO

Chiều nay, Trường ĐH Luật TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2026. Ngành Luật thương mại quốc tế dẫn đầu với điểm chuẩn cao nhất 21,25 điểm. Ngành Công nghệ tài chính có điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm.

Hình - Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM trong một phiên tòa giả định
Hình - Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM trong một phiên tòa giả định

Điểm chuẩn năm nay của trường được tính trên thang điểm 30, không nhân hệ số, dựa trên kết quả quy đổi của các phương thức tuyển sinh và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, các ngành có điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên gồm: Luật, Luật thương mại quốc tế, Quản trị - Luật, Ngôn ngữ Trung Quốc. Những ngành còn lại có điểm chuẩn từ 16 đến 19,75 điểm. Trong khi đó, ngành Luật tại Phân hiệu Quảng Trị điểm chuẩn 20 điểm.

Điểm chuẩn chi tiết các ngành như sau:

STT
 Ngành đào tạo
 Điểm xét trúng tuyển
1
 Luật thương mại quốc tế
 21,25
2
 Luật
 20,00 (Riêng tổ hợp C00: 20,50)
3
 Luật – Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị
 20,00
4
 Quản trị – Luật
 20,00
5
 Ngôn ngữ Trung Quốc
 20,30
6
 Kinh doanh quốc tế
 19,75
7
 Ngôn ngữ Anh
 19,50
8
 Thương mại điện tử
 18,50
9
 Tài chính – Ngân hàng
 18,25
10
 Quản trị kinh doanh
 17,00
11
 Kinh tế số
 16,25
12
 Công nghệ tài chính
 16,00
Tin liên quan
THANH HÙNG

Từ khóa

Phân hiệu Quảng Trị STT C00 Điểm chuẩn Thang điểm Phân hiệu Thương mại quốc tế Quy đổi Hệ số Năm 2026

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn