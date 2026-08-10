Trường ĐH Luật TPHCM: Điểm chuẩn dao động 16 đến 21,25 điểm

Điểm chuẩn năm nay của trường được tính trên thang điểm 30, không nhân hệ số, dựa trên kết quả quy đổi của các phương thức tuyển sinh và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, các ngành có điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên gồm: Luật, Luật thương mại quốc tế, Quản trị - Luật, Ngôn ngữ Trung Quốc. Những ngành còn lại có điểm chuẩn từ 16 đến 19,75 điểm. Trong khi đó, ngành Luật tại Phân hiệu Quảng Trị điểm chuẩn 20 điểm.
Điểm chuẩn chi tiết các ngành như sau:
| STT
| Ngành đào tạo
| Điểm xét trúng tuyển
| 1
| Luật thương mại quốc tế
| 21,25
| 2
| Luật
| 20,00 (Riêng tổ hợp C00: 20,50)
| 3
| Luật – Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị
| 20,00
| 4
| Quản trị – Luật
| 20,00
| 5
| Ngôn ngữ Trung Quốc
| 20,30
| 6
| Kinh doanh quốc tế
| 19,75
| 7
| Ngôn ngữ Anh
| 19,50
| 8
| Thương mại điện tử
| 18,50
| 9
| Tài chính – Ngân hàng
| 18,25
| 10
| Quản trị kinh doanh
| 17,00
| 11
| Kinh tế số
| 16,25
| 12
| Công nghệ tài chính
| 16,00