Trường ĐH Luật TPHCM trao hơn 190 triệu đồng học bổng cho tân sinh viên

Hòa chung không khí khai giảng của cả nước, sáng 5-9, Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, trao hơn 192 triệu đồng học bổng cho 10 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời xác định yêu cầu đổi mới phải được đo bằng chất lượng đào tạo, sự trưởng thành của người học và giá trị đóng góp cho xã hội.

Nhà trường trao học bổng “ULAW 50: Vững truyền thống - Sáng tương lai” cho các sinh viên.

Lễ khai giảng của nhà trường được kết nối trực tiếp với chương trình khai giảng năm học mới trên VTV1. Sau nghi thức đánh trống, nhà trường triển khai chương trình riêng dành cho viên chức, người lao động và sinh viên, trong đó có các tân sinh viên khóa 51.

Tại buổi lễ, Trường ĐH Luật TPHCM trao học bổng “ULAW 50 năm: Vững truyền thống - Sáng tương lai” cho 10 tân sinh viên vượt khó, với tổng giá trị 192,2 triệu đồng. Nguồn học bổng được hình thành từ sự đóng góp của các thế hệ cựu sinh viên và mạnh thường quân nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống, 30 năm trường mang tên Trường ĐH Luật TPHCM.

Trong đó, hai suất học bổng toàn phần cho cả năm học, trị giá 37,2 triệu đồng mỗi suất, được trao cho Hoàng Trường Hiếu và Nguyễn Hoàng Ý, cùng là tân sinh viên ngành Luật. 7 sinh viên được hỗ trợ toàn bộ học phí học kỳ 1; một tân sinh viên khuyết tật bẩm sinh nhận hỗ trợ 30 triệu đồng.

Nhà trường tuyên dương thủ khoa tuyển sinh năm 2026 của các ngành đào tạo.

Nhà trường cũng vinh danh 11 thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, với tổng kinh phí khen thưởng 60 triệu đồng. Phạm Nguyễn Thiện Nhân, tân sinh viên ngành Luật, đạt 28,48 điểm và là thủ khoa toàn trường, nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Mười thủ khoa các ngành còn lại nhận 5 triệu đồng mỗi sinh viên.

Đại diện tân sinh viên khóa 51 phát biểu tại buổi lễ, thủ khoa đầu vào Phạm Nguyễn Thiện Nhân cho biết đại học mở ra hành trình mà người học không chỉ tiếp nhận kiến thức pháp luật, mà còn phải rèn bản lĩnh, trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật. Nam sinh mong muốn sử dụng điều được học để tạo ra giá trị, bảo vệ lẽ phải và đóng góp cho xã hội.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.

Gửi thông điệp năm học mới, TS Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, nhấn mạnh chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất” phải được cụ thể hóa trong từng lớp học, công trình nghiên cứu, hoạt động quản trị và trải nghiệm của người học.

Theo TS Lê Trường Sơn, đổi mới tư duy là chuyển từ truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực, tư duy phản biện, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; phát triển đa ngành, liên ngành nhưng tiếp tục lấy luật làm trọng điểm; chủ động hội nhập và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Với sinh viên, đó là chuyển từ học để vượt qua kỳ thi sang học để làm chủ tri thức, chủ động nghiên cứu, trải nghiệm và sáng tạo.

Hiệu trưởng nhà trường cho rằng chuyển biến phải thể hiện bằng những thay đổi có thể nhìn thấy, từ đổi mới bài giảng, hướng nghiên cứu vào các vấn đề thực tiễn đến nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên. Các đơn vị cần chuyển từ “đã có kế hoạch” sang “đã có tiến độ”, từ “đã triển khai” sang “đã tạo ra chuyển biến”. Kết quả không được đo chủ yếu bằng số lượng hoạt động, văn bản hay báo cáo, mà bằng chất lượng đào tạo, khả năng thích ứng của người học, giá trị ứng dụng của nghiên cứu và đóng góp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện, thực thi pháp luật.

Nhà trường tuyên dương các cá nhân nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vì có thành tích xuất sắc năm 2025.

Dịp này, Trường ĐH Luật TPHCM ra mắt Câu lạc bộ Thể dục Thể thao ULAW, hướng đến xây dựng môi trường rèn luyện lành mạnh, nâng cao sức khỏe, ý thức kỷ luật, kỹ năng hợp tác và tinh thần trách nhiệm của sinh viên.

Trong khuôn khổ hợp tác với Tập đoàn Công nghệ CMC, nhà trường còn tiếp nhận 20.000 tài khoản AI Clex miễn phí trong một năm, có tính năng hỗ trợ lĩnh vực pháp luật, dành cho viên chức, người lao động và người học. Đại diện CMC hướng dẫn kích hoạt tài khoản ngay tại lễ khai giảng để sớm đưa công cụ vào phục vụ học tập, nghiên cứu và công tác chuyên môn.

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