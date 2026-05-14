Học viện Hải quân kiểm tra kết thúc tập huấn điều lệnh đội ngũ

Ngày 12-5, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức kiểm tra, đánh giá tập huấn Điều lệnh đội ngũ năm 2026. Đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện dự và động viên.

Thực hành động tác chào báo cáo trong kiểm tra điều lệnh

Chương trình tập huấn Điều lệnh đội ngũ diễn ra từ ngày 5-5 đến 13-5 cho cán bộ chủ trì của các cơ quan, khoa, đơn vị; Hải đội trưởng, Thuyền trưởng thuộc Trung tâm Huấn luyện thực hành và Huấn luyện kíp tàu; Đại đội trưởng các tiểu đoàn quản lý học viên...

Trong quá trình tập huấn, Ban Tổ chức phối hợp tổ chức, điều hành tập huấn chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, an toàn. Người học nắm chắc lịch điều hành và chấp hành nghiêm các quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những bất cập trong hoạt động thực tiễn để làm cơ sở vận dụng vào hoạt động hằng ngày ở cơ quan, khoa, đơn vị mình.

Đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện cho biết: Chương trình tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ các cấp củng cố, bổ sung, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng năng lực chỉ huy, huấn luyện và quản lý đơn vị. Đồng thời, kiểm tra, nhận xét, đánh giá đúng thực chất, thống nhất lại cho cán bộ các cấp những nội dung còn hạn chế về động tác điều lệnh, tổ chức, phương pháp huấn luyện, luyện tập điều lệnh đội ngũ đơn vị… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, nền nếp, chính quy, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Sau chương trình tập huấn, cấp ủy, chỉ huy các cấp trực tiếp tổ chức hướng dẫn thống nhất cho 100% quân nhân trong cơ quan, khoa, đơn vị.

HUY TỨ - MAI CHẤT