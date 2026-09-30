Hiến tặng kỷ vật, gìn giữ ký ức Địa đạo Long Phước

Ngày 30-9, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ phát động phong trào hiến tặng và tiếp nhận hiện vật, kỷ vật gắn liền với Di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Long Phước (phường Tam Long, TPHCM), một biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí bám đất, giữ làng và tình quân dân trong hai cuộc kháng chiến. Di tích nay thuộc phường Tam Long, TPHCM).

Đại tá Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tàu trao tặng kỷ vật chiến tranh cho thư viện

Tại lễ phát động, ông Trần Công Sơn, Giám đốc Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, địa đạo được hình thành từ năm 1949, do quân và dân Long Phước đào bằng những công cụ thô sơ, trải dài hàng nghìn mét đường hầm liên hoàn qua 5 ấp. Những năm chiến tranh, địa đạo là nơi che chở cho lực lượng cách mạng, đồng thời là điểm tựa để quân và dân địa phương chống lại nhiều cuộc càn quét của địch.

Các đại biểu tham dự lễ phát động và trao tặng kỷ vật

Sau hơn nửa thế kỷ, nhiều chứng nhân lịch sử đã qua đời, trong khi những kỷ vật như cuốc chim, đèn dầu, bi-đông, ca sắt, bát sắt, khăn rằn, thư tay, nhật ký, hình ảnh… đã trở thành những "nhân chứng lịch sử" vô giá, gắn với một câu chuyện, một con người và một giai đoạn đấu tranh của quân, dân Long Phước. Do đó, việc sưu tầm, tiếp nhận hiện vật có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn ký ức lịch sử và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Xuất phát từ ý nghĩa thiêng liêng, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu phát động phong trào hiến tặng, tiếp nhận hiện vật, kỷ vật gắn với Địa đạo Long Phước. Đợt cao điểm tuyên truyền, vận động và tiếp nhận được triển khai đến hết ngày 30-11-2026.

Lãnh đạo phường Tam Long và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu trao hoa và thư cảm ơn đến Đại tá Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu

Tại lễ phát động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) người con ưu tú của xã Long Phước, thời chống Pháp đã có nhiều năm gắn bó và tham gia chiến đấu tại địa phương đã trao tặng một khẩu súng AK của Nga, một khẩu súng M79 của Mỹ cùng ba cuốn hồi ký: Nước mắt ngày gặp mặt, Tình báo kể chuyện và Sài Gòn Mậu Thân 1968.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu trao tặng hai khẩu súng AK và M79

Đại tá Nguyễn Văn Tàu cho biết thêm, đây là hai khẩu súng từng gắn bó với ông và Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (Bộ Công an hiện nay) cùng ngồi trên chiếc xe Jeep tiến vào nội đô Sài Gòn trưa 30-4-1975.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) Trần Văn Khánh trao tặng cuốn hồi ký do ông ghi chép về quá trình hình thành, phát triển và chiến đấu của căn cứ cách mạng Địa đạo Long Phước trong hai cuộc kháng chiến.

Gia đình cố Chủ tịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Minh Ninh trao tặng Sổ lý lịch Đảng, Đơn xin vào Đảng và Giấy chứng nhận 65 năm tuổi Đảng của ông

Gia đình cố Chủ tịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Minh Ninh trao tặng Sổ lý lịch Đảng, Đơn xin vào Đảng và Giấy chứng nhận 65 năm tuổi Đảng của ông.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh trao tặng kỷ vật của gia đình

Dịp này, bà Nguyễn Thị Hồng Minh trao tặng kỷ vật của cha mẹ là cuốn hồi ký của bà Lê Minh Nguyệt, nguyên cán bộ Phụ nữ tỉnh, cùng lý lịch đảng viên của ông Nguyễn Phúc Lợi.

Nhà sưu tập tư nhân Lý Thanh Bình cũng trao tặng ba hiện vật chiến tranh

Nhà sưu tập tư nhân Lý Thanh Bình cũng trao tặng ba hiện vật, gồm hai mảnh thân của một khẩu súng ngắn và một chiếc muỗng quân dụng của lực lượng quân đội Úc để lại tại chiến trường Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sẽ tiếp nhận, bảo quản, nghiên cứu và phát huy giá trị các hiện vật, trong đó ưu tiên đưa những hiện vật phù hợp vào không gian trưng bày tại Di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Long Phước.

KHÁNH CHI