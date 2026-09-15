Kinh tế

Xã Xuân Sơn tiêu hủy đàn heo nhiễm dịch tả heo Châu Phi

SGGPO

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả heo châu Phi, xã Xuân Sơn (TPHCM) đang tăng cường các biện pháp giám sát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, hạn chế lây lan.

Ngày 15-9, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 8 phối hợp với các đơn vị chức năng của xã Xuân Sơn (TPHCM) tiêu hủy 12 con heo của một hộ chăn nuôi tại ấp Sơn Lập, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi.

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Lực lượng chức năng xã Xuân Sơn thu gom đàn heo nhiễm bệnh đưa đi tiêu hủy. Ảnh: Q.V

Trước đó, đàn heo của một hộ chăn nuôi có 11 heo thịt và 12 heo con xuất hiện tình trạng bỏ ăn, chết rải rác từ ngày 11-9. Sau khi được hộ chăn nuôi thông tin, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 8 phối hợp với địa phương lấy mẫu bệnh phẩm và gửi về Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II để xét nghiệm. Đến chiều tối 14-9, kết quả xác định 12 mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, sáng 15-9, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 12 con heo còn lại; đồng thời triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương khuyến cáo các hộ chăn nuôi trên địa bàn chủ động theo dõi sức khỏe đàn heo và thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn; đồng thời không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển heo bệnh, heo chết; không giết mổ, tiêu thụ heo bệnh; không vứt xác heo chết ra môi trường; không cho heo ăn thức ăn thừa chưa được nấu chín.

QUANG VŨ

Từ khóa

tiêu hủy heo nhiễm dịch tả Châu Phi xã Xuân Sơn

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