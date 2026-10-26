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Trao quyết định gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

SGGPO

Chiều 26-10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức hội nghị trao quyết định gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ huy quân sự và Công an phường phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sẽ thực hiện việc khám sức khỏe cho các thanh niên trong độ tuổi đủ điều kiện nhập ngũ đợt này.

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Lãnh đạo phường Rạch Dừa trao quyết định gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Ảnh: SONG THƯ

Phát biểu tại lễ trao quyết định, lãnh đạo địa phương yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai chặt chẽ công tác khám sức khỏe, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và chất lượng. Các khu phố tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình, đôn đốc thanh niên tham gia khám tuyển đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm quy định.

Đối với Ban Chỉ huy quân sự và Công an phường, cần đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; làm tốt việc vận động thanh niên chấp hành nghiêm quyết định gọi khám sức khỏe.

Lãnh đạo phường cũng đề nghị thanh niên và gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống quê hương, tự giác chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe; không né tránh, trốn tránh nghĩa vụ dẫn đến vi phạm pháp luật.

QUANG VŨ

Từ khóa

quyết định gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

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