Sức sống cơ sở

Xã Bình Giã phối hợp giải phóng mặt bằng cao tốc Hồ Tràm - Long Thành

SGGPO

Chiều 6-10, UBND xã Bình Giã đã có buổi làm việc với Công ty CP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, đại diện chủ đầu tư dự án Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhằm thống nhất các nội dung phối hợp triển khai đoạn tuyến qua địa bàn xã.

Chủ đầu tư thông tin về vị trí đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Bình Giã
Chủ đầu tư thông tin về vị trí đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Bình Giã

Đoạn qua xã Bình Giã dài khoảng 3,6km, từ khu vực Ngã sáu Cây Me, giáp xã Xuân Sơn, đến nút giao ĐT.996.

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Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Bình Giã phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH HUY

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư cho biết trong tháng 10-2026, các bên dự kiến hoàn tất hợp đồng nguyên tắc, bàn giao hồ sơ pháp lý, tổ chức họp dân thông báo kế hoạch thu hồi đất, kiểm đếm, thống kê hiện trạng tài sản, hoa màu của các hộ dân bị ảnh hưởng để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

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Chủ đầu tư thông tin quy mô của dự án. Ảnh: THÀNH HUY

Chủ tịch UBND xã Bình Giã Nguyễn Thanh Thủy đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương, bảo đảm tiến độ dự án; rà soát thiết kế hệ thống thoát nước tự nhiên, xác định chính xác ranh mốc giải phóng mặt bằng và sớm bàn giao bản đồ trích đo địa chính để phục vụ quản lý đất đai.

Địa phương cũng đề nghị dự án thực hiện đồng bộ đường gom dân sinh, vỉa hè và các công trình phụ trợ, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trên địa bàn xã Bình Giã hiện có 3 mỏ vật liệu xây dựng, có thể góp phần bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án.

Theo quy hoạch, dự án Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), tổng mức đầu tư dự kiến 46.918 tỷ đồng, chiều dài khoảng 42km, đi qua 8 phường, xã thuộc TPHCM. Tuyến được thiết kế 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, kết hợp đường song hành hai bên, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

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THÀNH HUY

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