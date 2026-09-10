Hơn 61% người dân xã Bình Giã được khám sức khỏe định kỳ

Nhờ triển khai linh hoạt các giải pháp, như: thành lập tổ công tác, tuyên truyền lưu động và cử bác sĩ đến tận nhà thăm khám cho người già yếu, xã Bình Giã (TPHCM) đạt tỷ lệ 61,27% người dân được khám sức khỏe, xếp thứ 7/168 xã, phường, đặc khu.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Bình Giã lưu động thực hiện khám bệnh cho người cao tuổi tại nhà.

Tính đến nay, xã Bình Giã đã có 15.536 người dân đã được khám sức khỏe định kỳ, đạt tỷ lệ 61,27% và đứng thứ 7 trong tổng số 168 xã, phường, đặc khu của TPHCM.

Trong tháng 9, địa phương tiếp tục kiên trì phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động các trường hợp còn lại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu bao phủ hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân.

Ấp Quảng Thành thực hiện tuyên truyền lưu động vận động người dân khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: THÀNH HUY

Để có được kết quả tích cực trên, ngay từ khi triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân từ giữa tháng 7, UBND xã Bình Giã đã thành lập các tổ công tác theo dõi từng ấp, phân công cán bộ chủ chốt làm tổ trưởng trực tiếp gắn trách nhiệm quản lý, điều hành cùng địa bàn cơ sở và giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị liên quan.

Khám sức khỏe cho học sinh Trường Tiểu học Quảng Thành. Ảnh: THÀNH HUY

Cụ thể, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã phối hợp cùng các chi bộ, ban điều hành ấp thông báo rộng rãi đăng tải lịch khám, hướng dẫn quy trình đăng ký trên cổng thông tin, mạng xã hội và truyền thanh xã. Đội ngũ tuyên truyền viên còn tổ chức lưu động đến từng ngõ xóm trong các ngày cuối tuần để vận động người dân.

Lực lượng tình nghuyện viên hỗ trợ người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: THÀNH HUY

Trạm y tế xã còn phân bổ linh hoạt đối tượng khám theo ngày, theo địa bàn, như: ưu tiên khám sớm cho người từ 18 tuổi trở lên, người cao tuổi, lao động tự do và đồng bào dân tộc thiểu số, sau đó mở rộng sang khối trường học.

Ngoài điểm khám cố định tại Phòng khám Đa khoa Đông Tây, xã phối hợp với đơn vị y tế tổ chức các điểm khám lưu động tại từng ấp. Tại mỗi điểm khám đều có lực lượng cộng tác viên và an ninh cơ sở trực tiếp phân luồng, hỗ trợ người dân kê khai thông tin và nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý.

Khen thưởng cho các cá nhân ấp Xuân Hòa tích cực trong tham gia khám sức khỏe toàn dân. Ảnh: THÀNH HUY

Với những người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật đi lại khó khăn sẽ được các bác sĩ đến tận nhà thăm khám, tư vấn sức khỏe.

Để nâng cao tỉ lệ thăm khám sức khỏe cho người dân, HĐND xã còn tổ chức các đoàn giám sát tại các trường THCS Hà Huy Tập, Tiểu học Quảng Thành nhằm bảo đảm chất lượng trong hoạt động y tế học đường.

Tin liên quan TPHCM có 9 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân vượt 60%

THÀNH HUY