Xã Bình Giã tập huấn kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao

Sáng 4/9, Hội Nông dân xã Bình Giã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao (TPHCM) tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho hội viên nông dân.

Nông dân xã Bình Giã tập huấn kỹ thuật “Trồng, chăm sóc vườn hoa Tết”

Tại chương trình, các hội viên nông dân xã Bình Giã được tập huấn hai chuyên đề: “Trồng, chăm sóc vườn hoa Tết” và “Kỹ thuật chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch”.

Chuyên gia ngành nông nghiệp cao nghệ cao hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc hoa lan

Với chuyên đề: “Trồng, chăm sóc vườn hoa Tết”, các chuyên gia ngành nông nghiệp cao nghệ cao hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các loại hoa lan, kỹ thuật giúp cây sinh trưởng tốt, ra hoa đúng thời điểm, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết.

Hướng dẫn kỹ thuật sơ chế, chế biến và bảo quản rau, củ, quả sau thu hoạch

Bên cạnh đó, học viên còn được trang bị kiến thức về kỹ thuật sơ chế, chế biến và bảo quản rau, củ, quả sau thu hoạch nhằm hạn chế thất thoát, kéo dài thời gian bảo quản, giảm thiểu hao hụt và nâng cao giá trị hàng hóa nông sản.

Các hội viên nông dân xã Bình Giã tham dự lớp tập huấn. Ảnh: TTCƯDVCBG

Thông qua tập huấn, hội viên nông dân có cơ hội trao đổi kinh nghiệm thực tế, nâng cao kiến thức, kỹ năng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những yếu tố quan trọng giúp nhà nông tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn xã

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THÀNH HUY