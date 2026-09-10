Phường Tân Định thu ngân sách 9 tháng đạt 2.613 tỷ đồng

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, nhận diện những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đánh giá các mô hình, cách làm hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Phường Tân Định tiếp tục duy trì nền tảng Tân Định Số; triển khai chương trình “Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện”; phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, ra mắt sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng địa phương; thực hiện mô hình chứng thực chữ ký tại nhà đối với người thuộc nhóm yếu thế và Kiosk thông minh.
Trong đó, mô hình “Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động” được tổ chức định kỳ vào cuối tuần, tạo không gian để lãnh đạo địa phương, cán bộ và người dân trao đổi trực tiếp về những vấn đề phát sinh tại khu phố, từ trật tự đô thị, môi trường đến các vấn đề dân sinh. Qua đó, chính quyền có thêm kênh tiếp nhận và xử lý những kiến nghị từ cơ sở.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, yêu cầu UBND phường, các cơ quan tham mưu và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tăng tốc thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Đảng ủy phường xác định ngày 15-10 là thời hạn cơ bản hoàn thành việc rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, qua đó có thời gian xử lý những chỉ tiêu còn thấp, phần việc còn vướng mắc trước khi kết thúc năm.