Văn hóa

Gần 200 thí sinh dự sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 phía Bắc

SGGPO

Ngày 29-7, tại Hà Nội, gần 200 thí sinh được tuyển chọn từ hàng ngàn hồ sơ trên cả nước đã tham dự vòng sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, do Báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media tổ chức.

Các thí sinh tham dự vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh BTC
Các thí sinh tham dự vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh BTC

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định, cuộc thi kiên định với 4 giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Theo ông Phùng Công Sưởng, đây không chỉ là tiêu chí lựa chọn người chiến thắng mà còn là "la bàn" để mỗi cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

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Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu khai mạc. Ảnh BTC

Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo quy tụ nhiều gương mặt uy tín, gồm Đại tá - NSƯT Đặng Thái Huyền, đạo diễn Hoàng Công Cường, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, họa sĩ - ca sĩ Phan Minh Châu, MC Trần Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Lần đầu ngồi ghế giám khảo khi vẫn đương nhiệm, Hà Trúc Linh cho biết cô vinh dự được đồng hành tìm kiếm người kế nhiệm. Đạo diễn Hoàng Công Cường kỳ vọng tìm được đại diện hội tụ nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và có khả năng quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam.

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Hội đồng giám khảo của vòng sơ khảo cuộc thi. Ảnh BTC

Ban tổ chức tiếp tục duy trì tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản. Sau phần phổ biến quy chế, các thí sinh bước vào vòng kiểm tra nhân trắc học do đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực tiếp thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khách quan và minh bạch.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức vòng sơ khảo khu vực phía Nam để lựa chọn những gương mặt xuất sắc vào chung khảo toàn quốc, hướng tới đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại Hải Phòng.

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MAI NGUYỄN

Từ khóa

Hoa hậu Việt Nam 2026 Hà Trúc Linh Hoàng Công Cường Hoa hậu Việt Nam 2024 Đặng Thái Huyền Sơ khảo

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