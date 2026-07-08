Việt Nam đăng cai tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu

Chiều 8-7, Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn (UniCorp) - đơn vị giữ bản quyền và tổ chức Miss Cosmo, cùng Công ty Cổ phần UniMedia Vietnam (UniMedia), chính thức công bố tỉnh Khánh Hòa trở thành địa phương đăng cai cuộc thi Miss Cosmo - Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2026. Đơn vị tổ chức đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa liên quan đến kế hoạch tổ chức cuộc thi.

Dự kiến cuộc thi diễn ra từ ngày 25-12-2026 đến 16-1-2027, quy tụ khoảng 90 đại diện đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sân khấu tổ chức cuộc thi Miss Cosmo Việt Nam

Gần nhất, cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 cũng sẽ diễn ra tại Khánh Hòa. Theo kế hoạch, từ ngày 29-8 tới đây, hơn 120 đại diện đến từ khắp thế giới sẽ hội tụ cùng tham gia chuỗi hoạt động đặc biệt trước thềm đêm chung kết diễn ra ngày 5-9. Ban tổ chức cho biết đêm chung kết dự kiến diễn ra trên sân khấu quy mô lớn, sức chứa khoảng 20.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp toàn cầu.

Trước đó, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Thạc sĩ Phạm Kim Dung cũng công bố Việt Nam sẽ là đăng cai Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2027, dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm sau. Ban tổ chức cho biết sẽ xây dựng hành trình đưa các thí sinh quốc tế khám phá những vùng di sản tiêu biểu của Việt Nam, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người đến bạn bè thế giới.

Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 được tổ chức tại Việt Nam

TIỂU TÂN